Kijelzőt kaphatnak a sírkövek

Digitális sírkövet dobott piacra egy maribori temetkezési vállalat - írta a helyi sajtó hétfőn.

A mintapéldány bemutatása óta már ötven megrendelés érkezett a terméke.



A digitális sírkő sokkal több információ tartalmaz, mint egy klasszikus sírkő, amelyen a legtöbb esetben csak az elhunyt neve és születésének dátuma szerepel, valamint az, hogy mikor hunyt el - közölte a temetkezési vállalat, majd hozzátette: ugyanakkor a digitális kor számos új lehetőséget biztosít az életben, és azt követően is.



A vállalat a maribori műszaki egyetemmel közösen dolgozott a projekten.



A digitális sírkő képernyőjén, amely formájában és méretében is egy márvány sírkőre hasonlít, csak a megboldogult alapvető adatai láthatók. Ám, ha valaki megközelíti a síremléket, a mozgásérzékelők aktiválják a szerkezetet, amely levetíti a benne tárolt digitális információkat, amelyet még maga az elhunyt vagy halála után családtagjai töltöttek fel.



A helyi temetőben felállított prototípus napelemmel működik. Külső mechanikus hatások okozta károknak is ellenáll a lapja, amely számos információ bemutatására alkalmas az elhunytról (videó, fénykép és szöveg), és amelyek folyamatosan váltakozhatnak.



A temetkezési vállalat képviselője a szlovén közszolgálati televíziónak úgy nyilatkozott: terméküket az európai és az észak-amerikai piacra szánják. Kiemelte, hogy a digitális sírkő ára 3000 euró (929 ezer forint), és eddig már ötven megrendelés érkezett a termékre.