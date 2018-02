Kikivel erősít a Dalra Magyar

– Ismert előadók lesznek a vendégeim, a kis generációtól a nagy generációig. Olyan előadók, akik fontosak, akik letettek valamit az asztalra. Visszanézünk a múltba, foglalkozunk a jelennel és szót ejtünk arról is, hogy mit tartogat a jövő. Eklektikus beszélgetés lesz, de pont ettől izgalmas. A Dalra Magyar koncepciójához hűen szót ejtünk majd aktualitásokról is – mondta el a műsorvezető, aki számára nem idegen a rádiózás. – Ez most más lesz, mint a korábbi rádiós munkáim, mert pályatársaim jönnek hozzám vendégségbe, így olyan dolgokról is tudunk majd beszélgetni, amik más helyzetben nem biztos, hogy felmerülnének – tette hozzá Kiki.



Nem csak szórakoztató történeteket hallhatunk majd az adásban, a zenékben is hoz újdonságot a kétórás blokk: óránkét két olyan, a vendéghez kötődő dal hangzik majd el, amely nincs benne az állandó játszási listában.



A február 4-i első adás vendége Zalatnay Sarolta lesz.



– Ő egy megosztó személyiség, de Cini természetesen egy igazán szerethető művész és ez az adásban meg is mutatkozik majd. Minden generációnak ajánlom a Dalra Magyart, mert biztosan elhangzanak majd olyan történetek, amelyek egy fiatal számára ugyanúgy érdekesek, mint egy idősebb hallgatónak – mondta el Patkó Béla Kiki.



Kiki után Majoros Rita várja a Petőfi Rádió hallgatóit a Dala Magyar Extra-ban rengeteg magyar zenével, dalpremierekkel stúdióbeszélgetésekkel és interjúkkal.