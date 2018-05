Kilenc évad után véget ér az On the spot

Kilenc évad után (az első három évadot a Spektrum csatorna mellett sugározta a Duna) a Duna csatorna elköszön az On the spot sorozattól és alkotóitól, Cseke Esztertől és S. Takács Andrástól.



A Duna Médiaszolgáltató Zrt. és az MTVA ez úton köszönik a stáb eddigi együttműködését, a közösen létrehozott évadokat, az ezek nyomán elért sikereket, amelyekre, mint megrendelők, és mint a sorozatoknak felületet biztosító médiaszolgáltatók mindvégig büszkék voltunk - áll a csatorna közleményében.



Az évek során az On the spot stábja mindvégig saját tematikájuk, saját ötleteik megvalósításán dolgozott, a megrendelő soha semmilyen formában nem korlátozta alkotói szabadságukat. Sőt, igyekezett mind gyártási, mind tartalmi oldalról minden lehetőséget biztosítani.



Most, a 10. évad előtt egy korszak lezárul. Az On the spot stábja - szándéka szerint - folytatta volna az együttműködést, a megrendelők azonban idejét látták egy rövidebb-hosszabb szünetnek, aminek remélt eredményeként - esetleges visszatérést követően - ismét közönségcsalogató programmá válhat a Cseke-S. Takács alkotópáros mozija.



A világ, a bennünket körülvevő világ is, jelentősen megváltozott, s a magyar közmédia - a dokumentum-sorozatra szánt forrását - a következő egy-két évadban egy más tematikájú sorozatra kívánja fordítani, amely elsősorban a közép-, a kelet- és a dél-európai kisebbségek sorsával, élethelyzeteinek és lehetőségeinek bemutatásával foglalkozik - írják.



Az On the spot alkotóinak, Cseke Eszternek és S. Takács Andrásnak hálás köszönetet mondunk a magyar közönség nevében is, és sok sikert kívánunk további filmes pályájukon!- zárta közleményét a Duna.