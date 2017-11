Kilenc magyar nagyjátékfilmet vetítenek le a bukaresti mozis seregszemlén

Nyitófilmként a közönség a Török Ferenc rendezte 1945 című alkotást láthatja, amit werkfotókból összeállított kiállítás egészít ki.

Kilenc nagyjátékfilm, kísérleti és dokumentumfilmek, animációk és rövidfilmek szerepelnek a 11. Bukaresti Magyar Filmhét programjában, amely november 12. és 19. között lesz a román fővárosban.A Balassi Intézet bukaresti központja által szervezett seregszemle célja bemutatni a legfrissebb magyar filmtermést.Nyitófilmként a közönség a Török Ferenc rendezte 1945 című alkotást láthatja a forgatókönyvíró, Szántó T. Gábor jelenlétében, aki előadást is tart a bukaresti Színház és Filmművészeti Egyetem diákjainak.A Filmhét programja egy kiállítással kezdődik, amely az 1945 forgatásán Szilágyi Lenke fotóművész által készített werkfotókat mutatja be. A tárlat megnyitóját a Kozma Orsi Quartett jazzkoncertje követi.

A Bukaresti Magyar Filmhéten megtekinthető a legnézettebb magyar játékfilm, a Kincsem, amelyet Herendi Gábor rendező jelenlétében mutatnak be. A román fővárosban lesz Madarász Isti is, akinek a Hurok című filmjét vetítik.A programban szerepel a Rohonyi Gábor és M. Kiss Csaba rendezte Brazilok, valamint a Magyarország által tavaly Oscar-díjra jelölt Tiszta szívvel, amelyet Till Attila jegyez. Bemutatják a Vranik Roland rendezte Az állampolgárt, valamint Kostyál Márk Kojotját. Levetítik Gigor Attila a Kút című filmjét szintén a rendező és Kiss Wanda vágó jelenlétében.A Filmhét egy "nemzedéki közérzetfilmmel", a Tiszeker Dániel rendezte #sohavégetnemérős című játékfilmmel zárul.A dokumentumfilmes programban megtekinthető Bereczki Csaba Soul Exodusa, valamint a Francisco Escalanté által készített Gyerünk, gyerekek!, mindkettőt a rendezők jelenlétében vetítik.Minden évben egy-egy magyar filmfesztivál is bemutatkozik Bukarestben, az idén a BuSho - Budapest Short Nemzetközi Rövidfilmfesztivál lesz a vendég. Bemutatják az idei fesztivál legjobb magyar filmjeit és a díjnyertes alkotásokat, valamint a BuSho nagydíját elnyerő magyar alkotást, a Welcome című kisjátékfilmet.A bukaresti seregszemle történetében először a gyerekeknek szóló vetítéseket kreatív gyerekfoglalkozásokkal egészítik ki.