Kilenc produkció mutatkozik be A Dal 2. elődöntőjében szombaton

Az adásban lép fel az AWS (Viszlát nyár), a Ceasefire X (Satellites), Horváth Cintia & Balogh Tomi (Journey - Break Your Chains), Horváth Tamás (Meggyfa), Király Viktor (Budapest Girl), Odett (Aranyhal), Szőke Nikoletta, Kökény Attila és Szakcsi Lakatos Róbert (Életre kel), Vastag Tamás (Ne hagyj reményt), valamint a yesyes (I Let You Run Away).



Négy előadó és dal, Dánielfy Gergely (Azt mondtad), Süle Zsolt (Zöld a május), Heincz Gábor BIGA (Good Vibez) és a Leander Kills (Nem szól harang) már bejutott A Dal döntőjébe, őket szombaton újabb négy produkció követi a február 24-i fináléba. Akkor dől el, melyik lesz Magyarország idei dala.



A most szombati második elődöntőben az is kiderül, kinek ítéli a zsűri a 30 induló közül A Dal 2018 Legjobb dalszövege díjat.



A közönség idén újra online szavazáson döntheti el, melyik feldolgozás kapja A Dal 2018 Akusztik fődíját.

A nyertes a Petőfi Akusztik jóvoltából 52 perces önálló koncertlehetőséget kap, amelyet rögzít és műsorára tűz a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV.

Az akusztikus feldolgozások elérhetőek A Dal 2018 hivatalos oldalán. Szavazni adal.hu "Akusztik" menüpontjában február 21-én, szerdán éjfélig lehet.



A Dal 2018 folyamatosan frissülő weboldalán (adal.hu) rengeteg extra tartalom, videó és cikk érhető el a műsorról, A Dal után közvetlenül A Dal Kulissza következik, ahol az előadók és a zsűri is számos érdekességgel szolgál a produkciókról.



A közmédia hetedik dalválasztó showjának zsűrijében szerepel Frenreisz Károly, az LGT és a Skorpió zenekar alapító tagja, Kossuth-díjas rockzenész, aki most is izgatottan várja, hogy mivel rukkolnak elő a fiatal előadók és zeneszerzők; valamint Both Miklós Fonogram- és Budai-díjas zeneszerzőt, népzenegyűjtőt. Az ítészek között lesz Schell Judit Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes művész, aki egyaránt ismerős lehet a színpadról, a mozivászonról és a televízió képernyőjéről; valamint Mező Misi, a Magna Cum Laude énekes-gitárosa, aki vallja, hogy a legfontosabb az ének, a zene és a szöveg egysége, a produkció így alkot kerek egészet.

A Duna és Duna World nézői Rátonyi Krisztával és Fehérvári Gábor Alfréddel, Freddie-vel kereshetik tovább Magyarország legjobb dalát.