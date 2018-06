Kim Dzsong Un-imitátort vettek őrizetbe Szingapúrban

Őrizetbe vettek és kikérdeztek Szingapúrba érkezésekor egy Kim Dzsong Un-imitátort pénteken, négy nappal Donald Trump amerikai elnök és az észak-koreai diktátor ott tartandó csúcstalálkozója előtt.



A hongkongi illetőségű, Howard X néven szereplő férfit egy pláza és egy étterem kérte fel, hogy a csúcs miatt menjen Szingapúrba, és vegyen részt reklámkampányukban.



A Kim-imitátor arról számolt be, hogy átvizsgálták a csomagjait, és két órán át kérdezték ki, majd mielőtt elengedték, közölték vele, hogy tartsa távol magát Sentosa szigetétől, ahol a keddi csúcstalálkozó lesz, és a Shangri-La Hoteltől, ahol Trump megszáll.



A rendőrök különös érdeklődést mutattak az iránt, hogy a férfi részt vett-e bárhol tiltakozáson, beleértve a hongkongi demokráciapárti tüntetéseket, mire tudatta velük, hogy dobosként jelen volt a tüntetések helyszínén.



"De sosem vettem részt lázadásban, és nem is tervezek ilyet. Mondtam nekik, hogy sosem tennék ilyet Szingapúrban, mert tudom, hogy ez ellentétes a törvényeikkel" - magyarázta Howard X az AP amerikai hírügynökségnek.



Szingapúrban csak egyetlen helyen, a 0,9 hektáros Hong Lim parkban lehet szabadon tiltakozni, és ahhoz is a park engedélye kell, minden más gyülekezéshez rendőrségi engedély kell.



A szingapúri rendőrség nem kommentálta Howard X történetét.