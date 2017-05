Kínában az állam mondja meg, mi jelenhet meg a neten

Tovább szigorítaná az internetes szabályozást Kína. A kormány kontroll alatt akarja tartani a keresőmotorokat és az online tartalmakat előállítókat is - írja a Business Insider a Reuters vasárnapi értesüléseire hivatkozva - írta meg az Index Az ötéves tervben szerepel, hogy csak olyanok írhatnának online híreket, akik részt vesznek az állami speciális képzésen. Ezzel a lépéssel "kemény csapást mérünk az online pletykák, káros információk, hamis hírek, hamis médiavállalatok és hamis tudósítók terjedésére" - számolt be a kínai kormány terveiről a lap.A Business Insiderre hivatkozva a lap arról számolt be, hogy a szabályozás értelmében minden oldalnak regisztrálnia kell magát és elnyernie a kínai rezsim jóváhagyását, ahol a kormányról, gazdaságról, külpolitikáról, vagy akár csak társadalmi kérdésekről szóló hírek jelennek meg. Ezt azt jelenti, hogy a chat, illetve a streamszolgáltatók is engedélyhez kötötten működhetnek kizárólag.A lap úgy tudja, hogy azt is szabályoznák, hogy mely szerkesztőségek azok, amelyek saját híreket publikálhatnak. Ilyet kizárólag állami támogatásban is részesülő szerkesztőségek adhatnának közzé.Úgy tudni, hogy a sajtónak követnie kell a kormány útmutatásait, be kell tartania az elvárt irányvonalakat az emberek tájékoztatásában és pozitív propagandát kell terjesztenie.Az akkreditációval rendelkező szerkesztők és újságírók kinevezésekor a hatóság elutasíthatja a személy előléptetését. A tervezet ennek jegyében a nem ellenőrizhető tartalmak szolgáltatóit - mint a Google vagy a Facebook - egyszerűen betiltaná.