Kínában már több filmvászon van, mint az USA-ban

Kínában már több filmvászon van mint az Egyesült Államokban: a hivatalos kínai adatok szerint az országban december közepére már 40 ezer 917 filmvászon várta a közönséget.



A pekingi lapok a kínai állami sajtóval, kiadvánnyal, rádióval, filmmel és televízióval foglalkozó hivatal (SARFT) statisztikáját idézve közölték a héten, hogy egyetlen más országban sincs annyi vetítővászon, mint Kínában. 2016-ban naponta átlag 26 vetítőt adtak át Kínában, ezeknek 85 százaléka háromdimenziós vetítésre is alkalmas volt. Az amerikai Mozitulajdonosok Országos Szövetségének idén májusban közzétett adatai szerint az Egyesült Államokban 40 ezer 759 filmvászon volt - ismertette a The Hollywood Reporter.



Miközben ilyen hatalmas tempóban készülnek el az új mozis vetítőtermek, egy évtized óta idén zárul az év Kínában a legkisebb jegybevétel növekedéssel. A pekingi székhelyű boxoffice-elemző Ent Group szerint míg tavaly 48 százalékos növekedést könyveltek el a mozipénztáraknál, idén már csak 4,5 százalékos volt a jegyeladások emelkedése. 2016 januárja és novembere között 41,4 milliárd jüant (1773 milliárd forintot) fizettek ki a nézők a jegypénztáraknál.



Iparági elemzők azonban továbbra is úgy vélik, néhány éven belül Kínában több mozijegyet fognak eladni évente, mint az Egyesült Államokban és Kanadában együttvéve.



A boxoffice-növekedés lassulása ugyanakkor hatással lehet az importfilmek kvótájára. Kínában 2012 előtt évente csak 20 külföldi film kerülhetett mozis forgalmazásba. Ezt a kvótát négy éve 34-re emelték. Amerikai részről abban bíznak, hogy 2017-ben tovább nőhet a Kínában forgalmazott amerikai produkciók száma, ám ez nagyban múlik a kínai-amerikai kapcsolatok alakulásán is.