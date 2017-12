Kínos: hamis Nobel-díjat kínáltak eladásra

Lefújta Theodor Mommsen német történész irodalmi Nobel-díjának aukcióját szerdán a New York-i Heritage aukciósház, mivel a marbachi Német Irodalmi Archívum (DLA) szerint az aranymedál hamisítvány.



Az intézmény közlése szerint a 6,5 centiméteres, 200 gramm súlyú eredeti medál 14 éve az archívum klimatizált raktárában található, miután a Mommsen család a DLA-nak ajándékozta - írja a Südkurier című német lap.



A Heritage november végén jelentette be, hogy január 6-án elárverezik az aranymedált, amelynek árát előzetesen 400 ezer dollárra (106,5 millió forintra) becsülte.



A medál igazi különlegesség. Theodor Mommsen (1817-1903) azon kevés szakkönyvírók egyike, aki bekerülhetett az irodalmi Nobel-díjasok közé. Ráadásul A rómaiak története című többkötetes művéért 1902-ben a világon másodikként kapott irodalmi Nobel-díjat.



Az aukciósház oldalán bemutatott medálon lévő dombormű nem egyezik azzal a képpel, amely egy 2002-ben megjelent Mommsen-biográfiában szerepel, illetve amely dombormű szerepel a DLA raktárában lévő aranymedálon is.



A Marbachban őrzött aranyérméről az archívum munkatársa fotót is küldött az aggódó leszármazottaknak.



"Ez a történet hihetetlen. A Mommsen családot mélyen lesújtja az az arcátlanság, hogy éppen Theodor Mommsen születésének 200. évfordulóján egy nyilvánvalóan hamisított medált akartak piacra dobni" - fogalmazott Peter Mommsen, a történész dédunokája.



Az eredeti medált Theodor Mommsen lánya hagyta fiára, tőle örökölte meg Peter Mommsen, aki nem kívánta otthonában őrizni az értékes kitüntetést, ezért adományozta a DLA-nak.