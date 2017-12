Kínos jelenet: 30-szor váltott csókot John Lithgow és Will Ferrell

Harmincszor kellett csókot váltania John Lithgow-nak és Will Ferrell-nek a Megjött apuci 2 forgatásán, és ez mindkét veterán színészt erősen megviselte.A filmben Lithgow a nagypapát játssza, aki karácsonykor eljön meglátogatni fia (Ferrell) családját, és a reptéren szenvedélyes csókban forrnak össze.A pusszantás azonban elsőre nem jött össze, sőt másodszorra sem, aztán harmadszorra meg pláne nem, ezért kellett harmincszor elpróbálni a jelenetet.A baj csak az volt, hogy a felvételnél jelen voltak Ferrell gyerekei is, akik nem tudták mire vélni, hogy apukájuk egy hetven feletti kollégát csókolgat.– A gyerekeimnek leesett az álla, és beletelt egy kis időbe, amíg elmagyaráztam, hogy itt apa-fia gyengédségről van szó, és különben is filmet forgatunk, szóval nyugi – mesélte a színész.Ezzel szemben a főszereplő Mark Wahlberg négy gyereke közül egyik sem volt hajlandó elmenni a bemutatóra.– A végén már pénzt is ajánlottam nekik, de a srácok annyira kerülik a nyilvánosságot, hogy semmi nem hatott – mondta a színész a Graham Norton Show-ban.A Megjött apuci 2 rátesz egy lapáttal az előző, nagy sikerű filmre: karácsonykor látogatóba jönnek a nagyapák – Lithgow mellett a macsó Mel Gibson –, és az átmeneti béke után ismét elszabadul a pokol a diszfunkcionális családban.