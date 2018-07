Kisebb testsúllyal és nagyobb mellekkel a szexet is jobban élvezi Tóth Vera

Mint egy kis sharpei kutya, úgy néztem ki

Másfél éve egyedül va­gyok, nem is randizom, in­kább nézelődöm, ismerkedem a férfiak incselkedő tekintetével. Nyitottnak kell lennem, manapság szerintem nem szabad várnia egy nőnek, hogy a férfi lépjen, nekünk kell megadnunk a kezdő löketet

Persze, gondolhatod! Sokkal könnyebb vagyok. Mindenkinek könnyebb

Az énekesnő pár mesélt először arról, hogy az elmúlt két évben háromhavonta történt nála valami beavatkozás, és az eddigi operációkat összeadva olyan, mintha két teljes napig egyfolytában műtötték volna. Gyomorszűkítő operációjával kezdődött minden, amire leginkább a haláltól való félelme vette rá - írja a Bors A Lilunak adott interjúban arról mesélt az első műtétje kapcsán, hogy attól tartott, negyven éves kora előtt meg fog halni túlsúlya miatt.Verára már csak egy, a hátát érintő esztétikai műtét vár, ugyanis a többi operáción - köztük egy mellnagyobbító műtéten is -, átesett. Ezt a plasztikai beavatkozást azért akarta, mert nagyon zavarta, hogy kilói mellett az addig telt idomaitól is el kellett búcsúznia.– Vannak bizonyos dolgok, amik meg vannak rajtam csináltatva, de azt muszáj volt esztétikailag. De az mind én vagyok, és meg is vettem – kacagott fel az énekesnő.– próbálta láttatni a problémát a videós interjúban.Az énekesnő a magánéletéről is a tőle megszokott nyíltsággal beszélt.– osztotta meg gondolatait a Borssal Vera.Lilu kérdésére pedig, hogy vajon a szexet jobban élvezi-e ebben a testben, szintén őszintén válaszolt.– nevette el magát ismét a tapolcai tehetség, aki szerint a nagy változás a jellemére is igaz, úgy érzi, sokat finomodott a korábbi, harsány énje.