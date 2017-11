Kiselefánt született a budapesti állatkertben

Kép forrása: zoobudapest.com

Az ellésre egészen pontosan hajnali 3 óra 54 perckor került sor. Szerencsére minden rendben zajlott, és az újszülött nem sokkal később sikeresen lábra is állt - tudatta weboldalán a Fővárosi Állat- és Növénykert.

Az ellésnél jelen volt Angele előző borja, a csaknem ötéves Asha is.Mivel az újszülöttnek és az anyaállatnak ilyenkor a legteljesebb nyugalomra van szüksége, a „szülőszobaként" használt, 2008-ban épült elefántcsarnokot további intézkedésig lezárták.Jelenleg a beosztott állatgondozókon és az állatorvosokon kívül senki, még az állatkerti dolgozók sem közelíthetik meg a környéket. De maguk a gondozók is csak akkor lépnek be a területre, amikor ez feltétlenül szükséges, egyébként monitoron keresztül figyelik az eseményeket.Assamot, az apukát viszont most is megtekinthetik a látogatók a patinás régi Elefántházban.Várhatón csak másfél hét múlva oldhatják fel a szigorú intézkedéseket, de az állatkert folyamatosan hírt ad videók és fotók formájában a kiselefánt első napjairól.