Kísértetek lakják a svéd királyi kastélyt a királyné szerint

XVI. Károly Gusztáv király 73 éves felesége a svéd köztévé egy új, csütörtökön adásba kerülő dokumentumfilmjében beszél erről, mely a stockholmi Lovön-szigeten fekvő Drottningholm-palotát, a királyi család 1600-as években alapított rezidenciáját mutatja be.



"Ez a hely tele van történelemmel. És itt vannak kis barátaink is... a szellemek. Mind nagyon barátságosak, de az ember olykor érzi, hogy nincs teljesen egyedül. Jöjjenek el és tapasztalják meg maguk is! Nagyon izgalmas, nincs mitől tartani" - mondja a műsorban a királyné, aki egy német üzletember és egy brazil nő gyermeke.



A királynéi interjút ismertető angol nyelvű hírportál, a TheLokal.se szerint a svéd uralkodó felesége a legkevésbé sem ijed meg a "túlvilági lakótársaktól", akiknek a társaságát úgymond személyesen is megtapasztalta.



Szilvia királyné nem az egyetlen az uralkodócsaládban, aki hisz a kísértetekben. A dokumentumfilmben megszólal a király testvére, Krisztina hercegnő is, akinek ugyancsak meggyőződése, hogy az ódon házakat kísértet járja. "Rengeteg az energia ebben a házban, és furcsa lenne, ha ez nem fejeződne ki hangok és alakok formájában" - mondja.



Amatőr kísértetvadászok maguk is megpróbálhatnak találkozni az állítólagos szellemekkel, mert az UNESCO világörökségi listáján is szereplő 17. századi palota egész évben nyitva áll a látogatók előtt, kivéve a déli szárnynak a királyi család által lakott termeit.



Az elvilágiasodott svédekre amúgy egyáltalán nem jellemző a babonásság - jegyezte meg az AFP.