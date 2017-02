Kisfiával akar csajozni Istenes Bence - videó

Különleges internetes sorozatot indított Dallos Bogi: otthonába invitál meg ismert embereket egy kis beszélgetésre. Legutóbb Istenes Bence volt a vendége, akiről sok érdekesség kiderült.Mióta kisfia, Nátán megérkezett, már nem akkor megy bulizni vagy mozizini, amikor csak kedve tartja. A fontossági sorrend jelentősen átalakult, áldozatokat kell hozni, de ezt egyáltalán nem bánja.Elárulta azt is, hogy sokszor gondolt arra, milyen menő lesz fiatal, tetovált apukaként a kicsit tologatni a babakocsiban: majd biztos tapadnak rá a nők még jobban. Ráadásul nem is akármilyenek, a felső kategóriás csajok futnak majd utána (meg a babakocsi után). Azaz alig várja már, hogy Nátán elég nagy legyen és mehessen vele a játszótérre csajozni - írja a borsonline.hu És, hogy mit szól ehhez Adél? Valószínűleg jól kineveti a hetvenkedő Istenest. Persze, komolyan ő sem gondolja, kisfiának édesanyja cukkolja is miatta rendesen, például azzal, hogy bizony ne számítson sok jóra, mert csak ronda anyukák járnak a játszótérre, vagy ami még rosszabb ez esetben: pasik.(A csajozós-gyerekes téma 10:50-től kezdődik)