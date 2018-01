Kiss Tibi: Ha zenélek igazán élőnek érzem magam

Kiss Tibi saját bevallása szerint korábban hajlamos volt a depresszióra, önpusztító életet élt, ezért mára már nagyon figyel arra, hogy a negatív gondolatok ne határozzák meg a mindennapjait. A Lakástalkshow-ban elárulta, úgy véli, a hozzáállásunktól függ, hogyan éljük meg az életünket.– Arra figyelek oda, hogy az egészséges határnál többet ne szenvedjek egy negatív gondolatban, de megnézem magam benne, megvizsgálom picit a helyzetet, hogy milyen hatásokat ért el, sőt sokszor szükséges is, mert inspirálni tud egy ilyen dolog. Eszembe jut egy gondolat, lesz belőle pár sor, és ha más nem, ebből a rosszból lett egy refrén – mesélte Lovász Lászlónak.A magánéletét is szereti intenzíven megélni, felvállalja az érzéseit. A vitás helyzetekben nem fél bocsánatot kérni, azt vallja, nem az a fontos, hogy ki a hibás, mert elnézést kérni akkor is jól esik, ha nem te vagy a felelős.– Én szeretem az összeveszéseket, szeretem néha azt, hogy van feszültség, mozgás a kapcsolatban vagy kis durrogás. De ugyanakkor nagyon kellemes érzés bocsánatot kérni. Nem mindenki tudja, hogy ez milyen jó. Bocsánatot kérni egyáltalán nem nehéz, valószínűleg a saját egónkkal kell megharcolni, de tapasztaltam már sokszor, hogy ez milyen jó. Ha becsapom az ajtót, gyakorlatilag azonnal egy virágárus felé indulok el, öntudatlanul – vallott működéséről a hétfő esti Lakástalkshow-ban.Sokat jár Ázsiába, főleg Thaiföldre, de nem tudna egész életében ott maradni. A nyugati kultúrkör, Európa annyira a részévé vált, hogy akármennyire is paradicsomi, egy idő után visszavágyik. Az összes kontinens közül Európát szereti a legjobban, Magyarország és Budapest számára egy igazi kincsesbánya. A zenélést sem tudná abbahagyni, maximum szüneteltetni, de végleg letenni nem lenne képes.

– Amikor megéreztem, hogy a muzsikának, a zene születésének milyen ereje van, az onnantól már nagyon nehezen enged el. Ilyenkor igazán élőnek érzem magam. Nem is vagyok a tudatában annak, hogy vagyok, hanem átlényegülök ebbe az energiába, ebbe a létezésbe – magyarázta lelkesedéssel a népszerű énekes.Kiss Tibi úgy látja, fontos, hogy az embernek legyen egy kialakult világképe ahhoz, hogy bizonyos kérdésekre válaszolni tudjon, és ez fontos a gyerekvállalás terén is. Sokat beszélget fiával, aki annak ellenére, hogy még csak ötéves, már nagyon komoly kérdéseket tesz fel, például a halálról. A népszerű énekes Lovász Lászlónak elárulta, gyereknevelési kérdésekben gyakran ő is a szakirodalomhoz nyúl, de úgy gondolja, a legfontosabb, hogy az ember rendben legyen önmagával.– Kell egy felelősség a gyerekvállaláshoz, de elsősorban szeretet kell, és hogy az ember legyen magával nagyjából rendben. Akkor nehéz, ha valaki nincs rendben magával – jegyezte meg.A zene az élőség abszolútuma, a létezésnek egy nagyon kellemes állapotát jelenti számára. Mikor kimegy a színpadra, meg kell feledkeznie a dolgokról, hogy ott lehessen. Ezt az állapotot elérni nem könnyű, meg kellett tanulnia.