Kisujjméretű a világ legkisebb, jelenleg kapható mobilja

A kicsi készülék 200 mAh akkumulátora kétnapos készenléti időt biztosít, és 180 percnyi telefonálásra elegendő energia eltárolására képes.

Elkészült a világ legkisebb,mobiltelefonja, a Zanco tiny t1. A készülék csupán 4,6 centiméter hosszú, azaz rövidebb, mint egy ember kisujja, a súlya pedig csak 13 gramm -A mini monokróm OLED kijelző mellett szorítottak rajta helyet 17 gombnak is, illetve természetesen hangszórónak és mikrofonnak is. Így gyakorlatilag egy teljes értékű telefonként használható, hiszen rendelkezik telefonkönyvvel, lehet rajta SMS-t írni és fogadni is.A Zanco tiny t1-et 35 dolláros áron lehetett megvásárolni, azaz kevesebbe kerül, mint tízezer forint, tehát egy abszolút megfizethető modellről van szóA készülék egyik előnye, hogy az ember akkor is magával viheti, és ezáltal elérhetővé válik, illetve ő is tud keresni másokat, ha a nagy mobilnak egyszerűen nincs hely.