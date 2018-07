Kitalálja, hogy a világon melyik színész keres a legjobban?

George Clooneynak nagyobb volt a bevétele az elmúlt évben, mint bármely más színésznek valaha egy év alatt. A Forbes legjobban kereső hírességeinek listáján a második helyet megszerző Clooneyt a bokszoló Floyd Mayweathernek sikerült megelőznie. A bokszoló sztár 2015-ben már feljutott a toplista csúcsára, az elmúlt évi 285 millió dolláros (78,6 milliárd forintos) - adózás előtti - bevételével most ismét övé a Forbes-lista első helye - írta a BBC.



Az 57 éves Clooney a rangsort összeállító amerikai lap szerint 239 millió dollárt (67 milliárd forintot) keresett a 2017. június 1-jétől kezdődő évben. A hatalmas bevételből jelentős tétel volt Casamigos tequilavállalatának eladása. Az egymilliárd dollárért (276 milliárd forintért) elkelt céget a színész 2013-ban alapította két barátjával, Rande Gerberrel és Mike Meldmannel.



A celebek százas Forbes-rangsorában a közösségi médiasztár, Kylie Jenner lett a harmadik 166,5 millió dollárral (46 milliárd forinttal). A 20 éves Jenner a Forbes értesülése szerint azon van, hogy "a legfiatalabb milliárdos legyen belőle a saját erejéből". Az első tíz jól kereső híresség között két focista is szerepel: Lionel Messi és Christiano Ronaldo. Az argentin futballista 111 millió dollárral (30,6 milliárd forinttal) a nyolcadik, Ronaldo 108 millió dollárral (29,7 milliárd forinttal) a tizedik lett.



A zenészek közül a U2 (118 millió dollárral, azaz 32,5 milliárd forinttal), a Coldplay (115,5 millió dollárral, azaz 31,8 milliárd forinttal) és Ed Sheeran (110 millió dollárral, azaz 30,3 milliárd forinttal) jutott be az első tíz közé. A száz legjobban kereső celeb között csupán 15 nő van, eggyel kevesebb, mint egy évvel korábban.



A listán szereplő celebek összesen 6,3 milliárd dollárt (1737 milliárd forintot) raktak össze az elmúlt évben, ami viszont 22 százalékos emelkedést mutat az egy évvel korábbihoz képest.