Kitalálja, kiből farag sztárt Gáspár Evelin? Fotó!

Gáspár Evelin szülei ellenezték, hogy kutyája legyen, így a saját lábára állt és dolgozó lány vett magának egy francia bulldogot - írja a Bors Hivatalos tenyésztőtől vásárolva egy ilyen eb akár 6-700 ezer forintba is kerülhet, Evelin egy internetes csoportban azonban talált egy törzskönyv nélküli példányt, amit 130 ezer forintért elhozhatott.- Vinnie-t ahová tudom, a mai napig viszem magammal, így anyuék is megszokták már. Hamar szobatiszta is lett, ha dolgozom, és 8-10 órát nem vagyok otthon, a pelusára végzi a dolgát – mesélte a lapnak lelkesen Győzike nagyobbik lánya.Evelin királyi bánásmódban részesíti Vinnie-t: különleges étrendet tartanak, és a kiskutyának saját Instagram-oldala is van.