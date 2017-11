Kitálalt a Vészhelyzet Green dokija: 12 éves korában molesztálta egy producer

Anthony Edwards (balra) állítása szerint 12 éves korában molesztálta Gary Goddard producer

Újabb producert vádoltak meg szexuális zaklatással: a Vészhelyzetből Green dokiként és a Top Gunból Goose-ként ismert 55 éves Anthony Edwards elmondása szerint fiatal korukban őt és egy barátját molesztálta Garry Goddard Broadway-producer.A Mediumban pénteken megjelent cikkben Edwards úgy nyilatkozik, a zaklatások 12 éves korában kezdődtek, amikor Goddard mentorálta a színészt. Edwards elmondta, hogy Goddard "gyorsan az életén uralkodó erővé vált". A színész apja poszttraumatikus stressz szindrómával küzdött a második világháborút követően, így ő érzelmileg elérhetetlen volt számára. Valakihez szeretett volna kötődni, de Goddard kihasználta az akkor fiatal színész sérülékenységét: őt éveken keresztül molesztálta, a legjobb barátját megerőszakolta a producer a színész állítása szerint. Edwards túlságosan félt, hogy jelezze bárkinek is Goddard beteges viselkedését.Bár akkor nem tett panaszt Goddardre, 22 évvel az eset után összefutott vele egy reptéren, ahol váltottak néhány szót.

"Akkor végre ki tudtam adni magamból a nyomasztó érzést. Megesküdött, hogy segítségét kapott. De csak átmenetileg éreztem a megkönnyebbülést. Azért csak átmeneti, mert amikor négy évvel ezelőtt a sajtóban megjelent Goddarddel kapcsolatban egy állítólagos szexuális bántalmazás, a düh újra előtört" - mondta Edwards.A botrány, amelyet Edwards említ, Michael Egan III-hez köthető, aki az állította, hogy az X-Men rendező Brian Singer molesztálta őt. Egan egyúttal azt is állította, hogy Goddard is bántalmazta. Később mindkét pert elutasították.Edwards azóta terápiára jár, hogy feldolgozza a gyermekkori traumát. 1994-ben összeházasodott a Stila sminkmárka alapítójával, Jeanine Lobellel, azóta egy fiuk és három lányuk született.Goddard karrierjét Broadway-show-k producálásával, szórakoztató parkok tervezésével töltötte. Részt vett a Hair 2009-es "feltámasztásában", amely díjat is nyert. Számos látványosságot tervezett a Universal Studios szórakoztató parkjába.A producer képviselője tagadta a Vészhelyzet Green dokijának pénteken a Medium oldalon megjelent vádjait.