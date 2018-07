Kiválóan szerepeltek a magyar szakácsok és cukrászok a malajziai világdöntőben

Worldchefs

A 105 tagországot és közel 10 millió séfet, gasztronómiai szakembert tömörítő World Association of Chefs Societest (Worldchefs) 1928-ban alapították meg a Sorbonne-on August Escoffier vezetésével. Az MNGSZ 1968 óta tagja a világszervezetnek, ezalatt két világkongresszust (1970,1982) és egy európai konferenciát (2005), valamint négy közép-európai melegkonyhás döntőt (2007, 2009, 2011, 2013) hozott Magyarországra.

Fotó: Csárdás Ferenc

Fotó: Csárdás Ferenc

Fotó: Csárdás Ferenc

A megmérettetésen volt kikért szorítani, hiszen a felnőtt szakácsok között Adamek Balázs séf és Murányi Mercédesz commis (felkészítőjük Volenter István), a cukrászok között pedig Maczák Anna séf és Marosi Mónika commis (trénerük Györgyicsek Péter) képviselték a magyar színeket.– vegetáriánus előétel, meleg előétel, főétel és desszert – a világszövetség által meghatározott fő alapanyagokra építve, melyben szerepelt a holland borjú nyelv és hátszín, a Kaluga kaviár, a csokoládé és a tea is többek között. A kihívás igen nagy volt, hiszen hús2zan indultak a Global Chef címért, közöttük az igen erős északi országok.Szombaton Anna és Mónika következett. Nekik nyolc órájuk volt arra, hogy a tányérdesszertet, a tortát és a díszmunkát elkészítsék és tálalják, melynek témája a „Truly Asia" volt. Az 1,2 méter magas csokiszobrukon így ázsiai motívumok kaptak helyet: elefántormány, ázsiai márványkő, kínai templom, indiai Buddha, maláj oroszlánfej és egy japán legyező. Az ő feladatuk sem volt könnyű, hiszen itt a tíz döntősből közel a fele ázsiai volt, akik hihetetlenül formálják a cukrász artisztikát az elmúlt években, és váltak igazi vezérekké a világban.A cukrászok versenyét Szingapúr nyerte Malajzia és Olaszország előtt, a szakácsok között pedig taroltak a skandinávok: Svédország győzött Finnország és Norvégia előtt. Mindkét kategóriában kiválóan szerepeltek a magyar versenyzők, hiszenegy olyan listában, ahol a 6-12. helyezett között csak minimális különbségek voltak.Maczák Anna és Marosi Mónika, ami igazán kiemelkedő látva az ázsiaiak túlsúlyát a döntőben. A versenyt és a gálavacsorát is megtisztelte jelenlétével Malajzia magyar nagykövete, aki a helyszínen szurkolt a magyar versenyzőkért, és csatlakozott az eredményhirdetésen is a hazai csapathoz.A csapattagok és trénereik is rengeteget dolgoztak a felkészülés során, a versenyen pedig fantasztikus munkát végeztek, jogosan jár nekik a köszönet és az elismerés.