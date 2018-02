Kívánjon jó reggelt Ördög Nóra segítségével!

Mindannyiunk fejében él egy álomreggel, de sokszor az még jóval fontosabb, hogy valakinek a reggelét szebbé tegyük! Február pedig egy olyan hónap, amikor nincs lehetetlen, így az igazán szerencséseknek most Ördög Nóra segít tolmácsolni a reggeli jókívánságokat!Ördög Nóra élete legemlékezetesebb reggelének azt tartja, amikor egy repülőtéri hajnalon megtudta, hogy babát vár. Az azóta már kétgyermekes műsorvezető-anyuka reggelei jócskán megváltoztak, amióta gyermekei óvodába járnak. Így a reggeleket Nóra egyetlen szóval jellemzi: „versenyfutás". Az ideális reggel egyébként szerinte sárga színben tündököl, tehát mindenképpen napfényes. No és hosszú, kényelmes, és legalább délig tart. Lenne benne puha ágy, kávé és kiadós reggeli is. Nóra elárulta, hogy azért néha van része ilyen reggelekben is, hiszen szerencsére a gyerekei is partnerek egy kis családi lustálkodásban.Nóra nosztalgiával gondolt élete különböző típusú reggeleire is: „A Mórahalomtól 20 kilométerre fekvő Szegedre jártam suliba, ahova apukám vitt autóval, mert szerencsére ő is Szegeden dolgozott akkoriban. Zenére ébredtünk mindig, a szüleim bekapcsolták 6 órakor a helyi rádiót, és az öcsémmel volt még 10-15 percünk, hogy a híreket és a zenéket hallgatva finom átmenettel átússzunk az ébrenlétbe. Anyukám készített valami laza reggelit, melegszendvicset vagy csak pirítóst, mikor mire volt idő, és persze ott gőzölgött az asztalon az elmaradhatatlan kakaó a majmos bögrémben. Néhanapján volt karamellás tej is, de az tényleg extrának számított. 7 óra körül bepattantunk az autóba, és indulhatott a hajtás. Aztán ott voltak azok az álmos hajnalok is, amikor dolgozni kezdtem a televízióban. Emlékszem, 4-kor keltem, és a Dráva utcai metró állomásra rohantam, hogy elcsípjem az első járatok egyikét. Egészen különleges hangulata van a városnak akkor. És egészen különleges a hangulata a munkahelyi hajnaloknak is: a kelléktárban volt mindig a legnagyobb buli és a legfinomabb “napközis tea". Soha nem éreztem magam ennyire hasznosnak, mint amikor 10 órakor már túl voltam 4 órányi beszélgetésen és műsorvezetésen, pedig még csak akkor indult igazán a nap."

És hogy miként telnek Ördög Nóra reggelei mostanában? Erről is elárult néhány titkot.„Most elég kapkodósan, pedig még csak oviba járnak a gyerekeink. Bele se merek gondolni, mi lesz, ha már iskolások lesznek… Általában én kelek velük, gyors öltözködés, pár falat reggeli, de épp csak hogy ne üres gyomorral induljanak útnak, hiszen elvileg az oviban is kapnak reggelit, gyakorlatilag viszont nem mindig eszik meg. Szerencsére az ovi közel van hozzánk, én sokszor a kabát alatt konkrétan pizsamafelsőben járom meg az utat… Igyekszem úgy szervezni a napomat, hogy az ovijárat után legyen időnk a férjemmel otthon nyugodtan kávézni, reggelizni és elkészülődni.Hétvégén szeretjük megadni a módját a reggelizésnek, szívesen eszünk például tojást, de a hétköznapokon nagyon praktikusak vagyunk. Nálunk nagyon beváltak a reggeli kekszek, a teljes értékű gabonával készült tápláló finomságok, amiket kényelmesen, gondolkodás nélkül elő lehet kapni és gyorsan megenni egy tea vagy egy kávé mellé. Amíg nem voltak gyerekeink, szinte mindig a munkahelyemen reggeliztem vagy a férjemmel beültünk valamelyik közeli pékségbe. Egy biztos: én képtelen vagyok reggeli nélkül működni. Ha üres a hasam, egyszerűen nem forog az agyam."Nóra imádja a meglepetéseket, így a férjét is többször lepte meg már reggel: akár egy finom és tartalmas reggelivel, akár egy spontán szervezett utazással. Így kíváncsi izgalommal várja azokat a kívánságokat is, amelyeket február hónapban a www.belvitajoreggelt.hu oldalon lehet megírni, hogy kinek a reggelét szeretné az illető éppen vidámabbá tenni és hogyan. A levelek közül a legvagányabb, legérzelmesebb, legkedvesebb vagy legelképesztőbb, azaz valamilyen szempontból legjobb kívánságokat Nóra segít valóra váltani, vagy a személyes üzeneteket célba juttatni. Annyi elárulható, hogy minden bizonnyal minél személyesebb lesz a történet, annál nagyobb az esély, hogy a kívánság teljesül. A legjobb 20 kívánságot Ördög Nóra választja ki és állítja össze személyre szabottan, de mindenképpen érdemes levelet írni azoknak, akik szívesen majszolják reggelente a teljes értékű gabonával készült belVita Jó Reggelt kekszeket, mert ezenkívül is további 1000 ajándékcsomag talál még gazdára.