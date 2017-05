Klasszikus menyasszonyi fotózást szeretett volna, de nem voltak barátnői

Mit tenne, ha minden vágya az, hogy klasszikus "csajos" fotók készüljenek az esküvői készülődéséről, de nincsenek barátnői?A 24 éves brazil Rebeca informatikát tanul egy 60 fős osztályban, ahol mindössze négyen vannak lányok. Emiatt csak fiú barátai vannak. Nem is akármilyenek!

Természetesen Rebeka is, mint minden menyasszony, sok fotót nézegetett, hogy ötleteket gyűjtsön az esküvőjéhez. Ezek között sok olyat is látott, amelyeken a menyasszony a barátnőivel együtt készülődik a nagy napra. Olyanokat ahol köntösben pezsgőznek, sminkelnek a barátnők.A fiatal nő egy héttel az esküvője előtt döbbent rá, hogy bár nagyon vágyik rá, hogy hasonlóan legyen megörökítve az ő készülődése is, nem tud ilyen fotókat készíteni, mert nincsenek barátnői.Ekkor jött az ötlet, hogy barátait kéri meg, hogy töltsenek vele egy délutánt, és vállalják fel a koszorúslányok szerepét. A fiatal nőnek pedig nem mondtak nemet a fiúk, és a képek tanúsága szerint elég jól szórakoztak ők is.