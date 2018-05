Klasszisok a Virtuózok döntőjében

Ez a legcsodálatosabb, legmegindítóbb zene, amit valaha erre a hangszerre írtak. Ha volt, vagy van az angyaloknak muzsikájuk, ilyen lehet

Egy Vivaldi kettős versenyt játszunk Lukács Gergellyel. A darab érdekessége, hogy hegedűre íródott, de mi tubán adjuk elő. Ezzel is szeretnénk bizonyítani, hogy a tuba nem csak egy basszushangszer, hanem lehet rajta virtuóz módon szólózni is

Péntek este 19.30-tól élőben láthatják a Virtuózok döntőjét a Duna Televízió és az M5 kulturális csatorna nézői.Kossuth-, Liszt- és Prima Primissima-díjas gordonkaművész, korunk egyik legnagyobb csellistája Édouard Lalo csellóversenyének harmadik tételét adja elő.világhírű osztrák-magyar klarinétművészt, a Berlini Filharmonikusok szóló klarinétosát is a Virtuózok színpadán köszönthetjük, ahol Mozart klarinétversenyének 2. tételét játssza el.- árulta el a darabról a klarinétművész.Az este harmadik sztárfellépőjekettőse lesz. Szentpáli Roland a Luzerni Zeneakadémia professzora, a Nemzeti Filharmonikusok tubaművésze, hét nemzetközi rézfúvós verseny győztese, aki már túl van a negyvenedik lemezén is. Ezúttal egy visszatérő Virtuózzal, Lukács Gergővel láthatunk tőle egy rendhagyó előadást.- mondta Szentpáli Roland.A Kicsik korcsoportjából Abouzahra Mariam (hegedű), Balász-Piri Soma (zongora) és Gertler Teo (hegedű), a Tinik közül Beke Márk (harsona), Bencze Máté (szaxofon) és Urbán Benjámin (zongora), a Nagyok közül pedig Fekete Tamás (zongora), Hart Gábor (gitár) és Ninh Duc Hoang Long (magánének) lép újra színpadra.A zsűri tagja idén is Miklósa Erika Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes; Batta András Erkel Ferenc-díjas és Széchenyi-díjas zenetörténész, egyetemi tanár; Kesselyák Gergely Liszt Ferenc-díjas karmester, Érdemes Művész, a Magyar Állami Operaház tagja; Balázs János Liszt- és Junior Prima-díjas zongoraművész, Érdemes Művész és Várdai István Liszt-díjas csellóművész., melynek műsorvezetője Béli Ádám. Szombaton 9 óra 30 perctől a Bartók Rádióban lesz hallható a Continuo - Kísérjük a Virtuózokat! című műsor, Bolla Milán műsorvezetésével.A Virtuózok negyedik évadának műsorvezetője Morvai Noémi és Bősze Ádám.