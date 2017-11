Koala tévedt a boltba, de végül nem vásárolt - VIDEÓ

Portland egyik műszaki áruházába ment be egy koala - írja a BorsOnline . Az állat körülnézett, különösen a tévék és a mosógépek érdekelték, és végig figyelt rá, hogy egy szakember útjába se kerüljön. Miután szétnézett, távozott.A munkatársak nemcsak megörökítették a különös vásárlót, de tiszteletben is tartották, hogy csak érdeklődik, nem akartak semmit rásózni. A kisállat kétszer is lefejelte az üveget.