Köböl Anita karácsonykor kicselezi szerelmét

– mesélte Köböl Anita.

Anyukámmal összedolgozunk, ő hozza a pulykát, én a levest és a desszertet készítem. Az ünnepek alatt sem engedem el magam, ilyenkor is figyelek arra, hogy egészséges ételek kerüljenek az asztalra. Desszertek esetén ez kicsivel nehezebb, de szerencsére ma már sok jó alternatíva létezik. Néhány hete a Lipóti Pékség és a DiaWellness egészséges bejglijeinek egyik főkóstolója voltam Stohl Lucával és Baby Gabival, és annyira ízlettek, hogy bevallom: a bejglivel nem fogok vesződni, ez kerül majd az asztalra, hiszen szénhidrátcsökkentett és magas rosttartalmú is.

Az általam készített desszertnél is szénhidrátcsökkentett lisztet és almacukrot fogok használni, de a páromnak ezt nem árulom el, ő ugyanis imádja a hagyományosan elkészített ételeket, én viszont nagy újító vagyok és fontos szempont az egészség. Ezért inkább kicselezem: nem is mondom meg, csak miután megkóstolta és ízlik neki, akkor árulom el, hogy pontosan milyen alapanyagokkal dolgoztam. Mivel szereti a főztömet és a végeredmény hamar eltűnik a tányérról, így bőven elég, ha utána tudja meg, hogy megint valami nagyon egészségeset evett