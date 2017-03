Kocsis Tamás webfejlesztő a TED-en ad elő

A TED New-York-i központja a hét végén tette közzé az áprilisi 24-én kezdődő, TED2017 - The future you című ötnapos vancouveri rendezvényének előadói névsorát. A 74 fős listán Garri Kaszparov sakknagymester és Elon Musk amerikai üzletember is szerepel.A magyar résztvevő, a 32 éves Kocsis Tamás egy internetes cenzúrát megnehezítő hálózati megoldása révén vált ismertté.

A középiskolai végzettséggel rendelkező informatikus fejlesztése azért különleges, mert internetes kapcsolat nélkül is lehetővé teszi az egyszer már letöltött weblapok elérését, és a számítógépek közötti kommunikációs lehetőségeket kihasználva a terjesztését is. A fejlesztés iránt Kínából, Oroszországból és Brazíliából is érdeklődnek - közölte az MTI-vel az IThon.info honlap.

Egy olyan hálózatot fejlesztek, amelyben a weboldalakat a látogatók hosztingolják, egyszerű szóval üzemeltetik. Nincs szükség központi szerverre, nem kell fizetned senkinek azért, hogy az oldalad felkerüljön egy hálózatra. Csinálsz egy weboldalt, ami letöltődik a látogatók gépére, innentől kezdve pedig ők is teljes értékű kiszolgálói lesznek az oldaladnak.

- nyilatkozta az IT szakember a az IThon.info-nak adott interjú ban.A TED-konferenciákat 1990 óta minden évben megszervezik. Az előadások legfeljebb 18 percesek lehetnek, és olyan gondolatokról szólnak, amelyekkel a szervezők szerint érdemes megismerkednie a világnak.TEDx néven már több országban, így Magyarországon is rendeznek előadásokat, azonban az amerikai kontinensen eddig csupán két magyar, Polgár Judit nemzetközi sakknagymester és Csíkszentmihályi Mihály pszichológus szerepelhetett előadóként.A belépőjegyek ára a 2017-es rendezvényre 17 ezer amerikai dollár, de már mind elkelt. A vancouveri nézőtéren csak 1200 ember foglalhat majd helyet, de később a TED honlapján bárki ingyenesen, akár magyar feliratozással is megtekintheti az előadásokat.