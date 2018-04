Kőkemény boksz az Emilio famíliánál

Mindent bevet a fogyás érdekében Tina és Emilio, akik megelégelték a plusz kilókkal való harcot. Különösen Tina, aki az utóbbi időben még több finom falatot készített családjának, akik örömmel falatoznak a sültekből, édességekből, a Tina által készített péksüteményekből. Ennek azonban ára vagyis inkább súlya van, amitől a család szeretne minél előbb megszabadulni. "Családanya vagyok, nagy felelősséget érzek magamon azért, hogy mit teszek a családom elé az asztalra. Ez a felelősség és teher elkezdte nyomni a vállamat és szeretnék ezen változtatni, egészségesebb életet biztosítani a családomnak" - mondta Tina, aki szakember segítségét kérte a család "karbantartásához". Az életmód tanácsadó sportosabb életmódra próbálta sarkallni a famíliát, amely tanácsot Tina komolyan veszi. Így egy boksz edző kőkemény edzésein is részt vesz a család. "Bombát gyerekkorom óta ismerem. Már gyerekként is túlsúlyos voltam, de nyolc évesen már lejártam hozzá edzeni. Abban az időben a boksz volt az életem.



Egyébként Kótai Misiből is ő nevelt világklasszis sportolót" - mondta Emilio Veres Lászlóról áradozva, aki egy percig sem kímélte a kissé elkényelmesedett famíliát. "Nem vagyunk jó fizikai állapotban. Sem Emil, sem én...de ő legalább rá mer állni a mérlegre. Én inkább kerülöm, félek szembenézni az eredménnyel. Bomba viszont nem kertel, megmondja a kőkemény igazságot, akkor is, ha az fájó. Engem motivál, ahogy hajt minket.



Rettentően fárasztó a box, de tetszik" - mondta Tina, akinek Emilioval közös boksz edzését ma 21:00-tól láthatják a nézők a Sláger TV-n.