Kökény Attila koncertezni hívta Bodrogi Gyulát - Fotók

A koncerten idén ismét fellépett a kisfiam, Lalika is. Kettőnk közül ő izgult kevésbé. Már szinte rutinos előadóként szerepelt, ez volt a harmadik alkalom. Nagyon sokat próbáltunk együtt, igyekeztem ellátni egy-két apai és szakmai jótanáccsal is. Nagyon élvezi az éneklést, ez az ő hivatása, csodálatos lenne, ha ez lenne majd a szakmája is. Zenész szeretne lenni

Ahogy ilyenkor mindenki, mi is nagyon készülünk a karácsonyra a családommal. Ám azt hiszem, túlzás nélkül állíthatom, az én karácsonyi kívánságom már teljesült azzal, hogy ennyien eljöttek az ünnepi koncertemre. Ilyenkor próbálom viszonozni a közönségnek azt a sok szeretetet, amit egész évben tőlük kapok

Radics Gigi, Kovács Péter Kovax és a kisfiam, Lalika mellett az egyik vendégem Bodrogi Gyula volt. Hatalmas művésznek tartom őt, régi vágyam teljesült azzal, hogy egy színpadon állhattunk, igazi megtiszteltetés volt. Az egyik kedvenc dalomat, a Bicska Maxit énekeltük el duettben Bodrogi Gyulával, aki korát meghazudtolva úgy táncolt, mint Fred Astaire

Ünnepi koncerttel köszöntötte rajongóit Kökény Attila. A rendhagyó este egyik csúcspontja volt, amikor Radics Gigi, Kovács Péter Kovax és Kökény Attila kisfia, Lalika után Bodrogi Gyula is színpadra lépett.Büszkeség, hiszen kisebbik fia, Lalika a legjobb úton halad, hogy édesapja nyomdokaiba lépjen.- kezdte Attila.- tette hozzá Attila.Nagyon büszkék vagyunk mi is, hogy az egész éves közös munkát és koncertsorozatot egy teltházas eseménnyel koronázhattuk meg a Tüskecsarnokban, ahol Attila a Sláger management ajándékát is átvehette, egy csodaszép autót" - vette át a szót Fái András, a Sláger TV producere.Attila egyik legnagyobb példaképe Cserháti Zsuzsa, akitől egy dalt is énekelt az este folyamán. Az ikonikus énekesnő mellett, azonban akad egy olyan élő legenda is, aki személyes jelenlétével igazi meglepetést okozott a helyszínen bulizó közönségnek.- tette hozzá Kökény Attila, akit saját zenekara mellett a Budapest Symphonic Orchestra kísért.