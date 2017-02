Kokó fogja vezetni a Maradj Talpon!-t?

Szorít az idő, a köztévének gyorsan műsorvezetőt kell találnia Gundel Takács Gá­bor helyére, aki méltó utódja lehet a Maradj talpon! ad­­á­saiban. Gundinál tíz év után betelt a pohár, és úgy döntött, szakmai okok miatt eljön az MTVA-tól. Hogy a „szakmai okok" alatt mit kell értenünk, arról senki sem beszélt - írja a Bors "Többen is szóba kerültek, de csak két embert hívtak be próbafelvételre, Kokót és Héder Barnát" – árulta el a lapnak a csatorna ügyeiben jártas informátoruk.Arról eddig nem beszéltek, hogy szünetet tartanának. Pedig az is egy megoldás, hogy néhány hétre szüneteltetik a műsort, aztán az új műsorvezetővel kezdik újra. Ha nem így lesz, és leállás nélkül akarják csinálni, akkor legkésőbb március első napjaiban már forgatni kell az új műsorvezetővel. Ezért aztán valószínű, hogy napokon belül döntés születik a Maradj talpon! új műsorvezetőjéről.Úgy tudni, Koko mellett a másik jelölt Héder barna, de még nem tudni, melyikük kapja meg a munkát.