Koltai Lajos különleges látványt, Franco Nero egy különleges boros filmet tervez Európa Kulturális Fővárosának

Eger megpályázta az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címet, a pályázat művészeti vezetője Koltai Lajos operatőr, filmrendező. Az ő ismeretsége révén jött erre a hétvégére Egerbe Franco Nero olasz színész, rendező, aki az Egri Bikavér Ünnep díszvendége is. A filmsztár érseki látogatása után, Koltai Lajossal, Habis László polgármesterrel és Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselővel közös sajtótájékoztatón beszéltek kötődéseikről terveikről Egerről és persze a borról.A filmsztárt és Tarlós István budapesti főpolgármestert dr. Ternyák Csaba egri érsek fogadta.

Franco Nérót később az érsek úr személyesen kalauzolta végig a palotában, a múzeumban, majd az egri bazilikában. Miután Ternyák Csaba tíz éven át élt Rómában, olasz nyelven mutathatta be a palota érdekességeit.Az egri érsek elmondta,, aki krónikus torokgyulladástól szenvedett, amikor találkozott Pió atyával (a kapucinus szerzetest 2002-ben szentté avatta II. János Pál pápa.) Az atya nem tudott a betegségről, de megérintette az öccse torkát és a gyulladás örökre elmúlt.

Koltai Lajos különleges látványt, Franco Nero egy különleges boros filmet tervez Európa Kulturális FővárosánakCsisztu Zsuzsa a sajtótájékoztató moderátora elsőként Franco Nerót kérdezte a borhoz való viszonyáról. A filmsztár elmondta:

A bor egy olyan dolog, ami boldoggá teszi az embert. Én nem is tudok úgy jóízűen étkezni, hogy legalább egy korty bort ne igyak meg hozzá. Aki nem iszik bort, abban én nem is tudok igazán megbízni"

– tette hozzá, jelezve, hogy azért ez a kijelentés csak félig komoly.Franco Nero elmesélte, Olaszországban egy borvidéken tiszteletbeli elnökké avatták, és az ottani borász barátja készített egy Franco Nero nevű bort, ami olyan jól sikerült, hogy Svájcban, a Basilea-i borversenyen a legjobb bornak választották. Ezzel szokta meglepni barátait, de már van belőle egy palackkal Magyarországon, a tokaji bormúzeumban is. És természetesen küld Egerbe is.

Azzal kapcsolatban, hogy Egerbe is egy film forgatókönyvével érkezett, elmondta: ez most még csak egy ötlet, egy terv, éppen azért adta oda Koltai Lajosnak, hogy együtt nézzék meg, hogy készülhet-e belőle film.

A történet középpontjában a bor áll, ha sikerül, akkor egy nagyon eredeti film lesz, olyan, amilyet még nem csinált senki

– mondta.

Koltai Lajos a borhoz és Egerhez való kötődéséről azt mondta:

Igyekszem minden naptól úgy elbúcsúzni, hogy azt megbeszélem a borommal.

Merthogy van saját bora neki is, egy Chardonnay, és azt Egerben a Wanda Borház tárolja számára.Hozzátette: ez a tény is, amellett hogy tanít itt az egyetemen hozzájárult ahhoz, ha Egerbe jön, ma már úgy mondja: hazafelé jövök.Nyitrai Zsolt mindezekhez hozzátette:Merthogy a színész előző nap örökbe fogadott egy sor szőlőt a borvidék egyik kiemelkedő dűlőjében, és abból a borász készít számára saját egri bort is.A borról, a bikavérről Habis László elmondta, hogy mennyire fontos szerepet játszik a város életében, az bizonyítja, hogy amikor hungarikummá választották az Egri Bikavért, az Egri Várban, nagy ünnepléssel, tűzijátékkal és spontán borkóstolóval fogadta a hírt a város.

„Elképesztő adottságai vannak Egernek, ezt szeretnénk megmutatni a világnak és persze az itt élőknek is" – mondta a Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr. Fel kell emelni ezeket, be kell ragyogtatni, kiemelni a fontos és szép látnivalókat, összekötni őket lézerfénnyel, de úgy, hogy közben mindegyik helyről látni lehessen, mi vár ránk a másik ponton. Ez egy aranybarna ragyogással, szívet melengető fénnyel áldott város, alig várom már, hogy megmutathassam!"Nyitrai Zsolt ezzel kapcsolatban elmondta, ha Eger lesz Európa Kulturális Fővárosa, az hatalmas lehetőség lesz arra, hogy minél több emberrel megismertessük a várost, mert ezt a várost valóban érdemes megismerni. Hozzátette, ennek érdekében a jövőben is igyekeznek minél több ismert, világhírű művészt Egerbe csábítani, hogy ők is vigyék a város jó hírét és segítsék a pályázatot.Habis László arra a kérdésre, hogy a múlt, vagy a jövő lesz-e fontosabb a kulturális főváros pályázatban, azt mondta,

Európai dimenzióban is meg szeretnénk mutatni Egert, de szeretnénk, hogy az itt élőknek is sokat adjon. A gyerekek és azon társadalmi rétegek számára is közvetítenie kell a kultúrát, akik ma még nem rendszeres kultúra fogyasztók

– mondta.Ehhez tette hozzá Koltai Lajos, hogy ezen a téren már most sok a tennivaló,. És külön figyelmet kell fordítani a gyerekek tanítására, hiszen 2023-ban azok képviselik majd a várost különböző művészeti ágakban, akik ma még gyerekek.A sajtótájékoztató utolsó kérdésére, hogy találkozhatunk-e még a jövőben Egerben Franco Neróval, a filmsztár azonnal rávágta: egészen biztos.