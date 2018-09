Komolyan viccel a Paramount Channel

Ismét imázskampánnyal indítja az őszt a Paramount Channel. Ezúttal az életre szóló moziélmények terét kitágítva, a filmvászonról kilépve, a színfalak mögé vezet bennünket, rávilágítva arra, hogy a legmegindítóbb, legintimebb vagy akár legfélelmetesebb jelenetek – amelyeket teljes átéléssel nézünk – valójában gyakorta a lehető legszürreálisabb, legmorbidabb vagy éppen legviccesebb módon születnek meg. A kampány mottójául Martin Scorsese gondolata szolgált, miszerint a mozi lényege a vásznon megjelenő és az azon túli tényezők együttesében rejlik.A Viacom mozicsatornája tavalyi imázskampányában a kultikus alkotások emlékezetes jeleneteit állította előtérbe, játékosan megmutatva, hogy ezek a pillanatok nem véletlenül váltak felejthetetlenné, hanem tudatos alkotói döntések sorozata formálta őket. A mostani reklámkampány mottójául az élő hollywoodi legenda, Martin Scorsese gondolata szolgált, miszerint a mozi lényege a vásznon megjelenő és az azon túli alkotóelemek együttesében rejlik. A kampány szpotjai kitágítják a moziélmény terét, és lerántják a leplet a színészek, illetve az alkotók csapatmunkája szülte illúzióról. Egy romantikus-, egy western- és egy akciófilmes videó meséli el, hogy születik a világszerte nézők milliót egyúttal ámulatba ejtő, másfelől illúziót teremtő varázslat – természetesen mindezt humoros köntösbe bújtatva.– Számomra van valami bizarr és egyben vicces abban, hogy a legfélelmetesebb vagy legintimebb filmjelentek, amelyeket teljes átéléssel nézünk a képernyő előtt, valójában a lehető legkevésbé félelmetes vagy intim helyzetben születtek meg – nyilatkozta az imázskampány kapcsán Kabai Dániel, a Paramount Channel kreatív igazgatója. – Ennél a kampánynál a filmnek ez a sajátos viszonya a valósághoz és fikcióhoz volt a kiindulópontunk.Az imázskampány folytatása az európai és a globális Promax-on is díjazott „filmek, amiket pont így szeretünk" szlogenű koncepciónak.– Mindenképp tovább szerettük volna vinni azt a hagyományt, hogy az alkotói folyamatot helyezzük a középpontba, betekintést engedve a filmkészítés kulisszái mögé – árulta el Martsa András, a Paramount Channel senior kreatív producere. – Egy jól sikerült, látványos filmjelenet sosem csak egy jól sikerült, látványos filmjelenet, hanem valami, ami sokkal több önmagánál, ami nem ér véget a kép határainál, aminek a létrehozása önmagában egy külön történet. Azzal, hogy egymás mellé helyeztük a filmjelenetet és a filmjelenet werkjét, megpróbáltuk kihasználni a két világ találkozásából származó humor-faktort is, vicces formában ütköztetni a fikciós képet a valósággal.A magyar gyártású kampány október 1. és 31. között három országban, Magyarországon, Romániában és Lengyelországban fut majd on-air, online és a csatorna social média felületein is. A Viacom on-air csapata tölti be a megbízó és az ügynökség szerepét, a kampány gyártócége a Melvin Productions.– A nyár egyik legszórakoztatóbb forgatási élménye volt számomra, viszonylag sokat robbantottunk és lövöldöztünk, művért köptettünk, meg esőgépben áztattuk a hőseinket – mondta Horváth Viktor, rendező, akinek ez már a sokadik együttműködése a Viacom csapatával. A színészek kiválasztásában a rendező teljesen szabad kezet kapott. – Azt gondolom, hogy a filmek leginkább a precíz casting miatt működnek. Az is meggyőződésem, hogy a Paramount-logó is rengeteget dob a filmek minőségén és hangulatán. Szerintem ez a csillagokkal tarkított hegy-grafika bármilyen képi anyag színvonalát képes a sokszorosára növelni.– Ebben a kampányban az volt a nem is olyan könnyű feladatom, hogy egyetlen állóképben foglaljam össze, hogy olykor milyen morbid, humoros, szövevényes módon születik meg a mozi pulzusszámot megemelő, könnyekre fakasztó illúziója – mesélte a kampány fotóit készítő Mészáros László. – Azért szeretem ezt a kampányt, mert egy vicc akkor működik jól, ha komolyan viccelnek. És mi komolyan vicceltünk.Stáblista:Kreatív Igazgató: Kabai DánielSenior Kreatív Producer: Martsa AndrásArt Director: Budai Roland, Czurkó AttilaKreatív Producer: Berta Dániel, Bozsik Ádám, Darvas ÁdámProduction Manager: Susztrik ZsófiaProduction Coordinator: Maria OtogMarketing Manager: Pálfai Kira, Eremia LauraSenior Marketing Manager: Nikolits DóraRendező: Horváth ViktorD.O.P: Garai GáborProducer: Ráday PéterGyártástervező: Varga MátéLátványtervező: Tasnádi ZsófiJelmez: Kovács Katalin1st AD: Genser AndrásMake-up: Magyar EszterHaj: Kovács KláraSteadycam: Khin AndrásColorist: Gaál LacóSound Design: Tomek SiadakPA: Koncz JuliSzereplők: Nick Whitmann, Rieger Jani, Gutema Dávid, Polgár Tamás, Hőrich Nóra, Vácz MilánFotó: Mészáros LászlóFotó-asszisztens: Mészáros MátyásArt Director: Kerényi Kristóf (MONO)Grafikus: Kerekes Tamás (MONO)Account Manager: Molnár Anett (MONO)Motion Design: Besenyői Ádám, Szemerey Viktor (ALMOST FRIDAY)