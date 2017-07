Koncerteket és utcabált rendez a Francia Intézet

Ingyenes koncertekkel várja az érdeklődőket szombaton a budapesti Francia Intézet, amely idén is utcabált rendez a július 14-ei francia nemzeti ünnep alkalmából.



Az ingyenes programot Szeder, a fiatal énekes-gitáros-dalszerző koncertje nyitja meg, amelyen francia nyelvű sanzonok is felcsendülnek. "A Reggeli dallal ismertté vált előadó sajátos humorával, szókimondó, őszinte szövegeivel lopta be magát a rajongók szívébe. Zenekara 2016-ra nyerte el mai formáját, és alakította ki saját hangzásvilágát" - olvasható a Francia Intézet MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.



Mint írják, Szeder franciás koncertjét a Strasbourgban verbuválódott Les Garcons Trottoirs előadása követi, akik szintén új albummal érkeznek a Francia Intézet elé. A Paul díAmour (gitár, ének), Jean-René Mourot (tangóharmonika, trombita, zongora, ének), Marc-Antoine Schmitt (bőgő, basszusgitár, ének) és Fred Villard (dob, ütőhangszerek, ének) alkotta négyes legújabb albumát a zenei stílusok sokfélesége jellemzi, miközben az egyszerre vicces és érzelmes alaphangvétel változatlan maradt. A romantikus balladákat, szvinget, rockosabb számokat játszó banda bulijai során is érdemes a dalok szövegére figyelni - áll a közleményben.



Mint írják, az estet idén TMX, a méltán híres Kollektíva zenei sorozat és a Sticky Beats diszkómárka sztárja zárja francia fűszerezésű elektronikával.



A Budapesti Francia Intézet Fő utcai épületének 25. születésnapja alkalmából a szervezők különleges dekorációval készülnek.