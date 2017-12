Koncertet rögtönzött a berlini metrón a U2

Az együttes két tagja, Bono és a gitáros The Edge néhány állomásnyit utazott szerdán a metróvonalon. Amikor a Deutsche Oper megállónál kiszálltak, az utazóközönség legnagyobb meglepetésére zenélni kezdtek. Három dalukat, a Get Out Of Your Own Way, a Sunday Bloody Sunday és a One című számot is előadták.



A BVG megpróbálta élőben közvetíteni Facebook-oldalán a váratlan eseményt, de műszaki problémák léptek fel, azt ígérték azonban, hogy az előadást a nap folyamán elérhetővé teszik honlapjukon.