Koncerttel köszöntötték az új évet a Virtuózok című műsor ifjú tehetségei

A koncerten a magyar tehetségek mellett lengyel, cseh és szlovák vendégművészek is színpadra álltak.

A Virtuózok fiatal művészei ezúttal két alkalommal, december 30-án és január 1-jén is koncertet adtak a Zeneakadémián - hangzott el az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.Peller Mariann, a Kis Virtuózok Alapítvány alapítója a műsorban elmondta: immár hagyomány, hogy a fiatal tehetségek újévi koncertet adnak a Zeneakadémián.

A Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsor felfedezettjei a nagy érdeklődésre való tekintettel ezúttal két alkalommal is színpadra álltak. Mint hozzátette: az eseménynek különleges aktualitást adott, hogy Magyarország látja el a visegrádi négyek elnökségét, így külföldi vendégelőadók is felléptek a Liszt Ferenc Zeneakadémián.Peller Mariann közlése szerint a koncerten a magyar tehetségek mellett lengyel, cseh és szlovák vendégművészek is színpadra álltak és a tagországok legnagyobb zeneszerzőinek műveit is hallhatta a közönség. Mindezek mellett Pejtsik Péter kifejezetten erre az alkalomra íródott és a négy ország zenei kollázsaként is értelmezhető nyitánya is felcsendült a Magyar Rádió Gyermekkórusának előadásában - tette hozzá Peller Mariann.