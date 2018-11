Könyv jelenik meg a Kerekes Band történetéről

A Kerekes Band elmúlt évtizedeit bemutató könyv jelenik meg Kábé23 címmel, amelyet a november 30-i koncert előtt ismerhet meg a közönség a budapesti Akvárium Klubban.



A kétszeres Fonogram-díjas Kerekes Band útja a moldvai, gyimesi táncházaktól a világzenei nagyszínpadokig több mint 20 évet ölel fel. A kötetben a zenekar tagjai elmesélik, hogyan is járták végig a zenei színtér rögös útját, valamint olyan ismert emberek is nyilatkoznak, mint drMáriás, Sebő Ferenc és Berecz István. Az interjúkat Nuszbaum Tibor és Vass Norbert, a történeteket és legendákat Csarnó Ákos, Csepregi János és Fehér Viktor jegyzi. A NOW Books & Music gondozásában megjelenő könyv mellé letölthető válogatáslemez is kerül - közölte a kiadó az MTI-vel.



Az 1995-ben Egerben alakult Kerekes együttes mintegy tíz évig tartott táncházakat országszerte, s ezekből az időkből valók a moldvai és gyimesi népzenét tartalmazó lemezek is. Pimasz című albumuk, amely az autentikus népzenétől eltávolodva önálló szerzeményeket tartalmaz, 2006-ban már Kerekes Band néven jelent meg. Az első Fonogram-díjat a What The Folk?! album, a második Fonogram-díjat a Folklore Man kapta, majd élő koncertlemezzel is jelentkeztek Live at A38 címmel. A Kerekes Band zenéje két magyar filmben is hallható: az Erőss Zsolt hegymászó felépülését bemutató dokumentumfilmben, valamint az Árpa Attila rendezte Argo 2-ben. Ez utóbbinak a zenekar vezetője, Fehér Zsombor volt a zenei szerkesztője is.



Az együttes tagja Fehér Zsombor (furulya, ének), Námor Csaba (koboz), Csarnó Ákos (brácsa), Sohajda Péter (basszusgitár) és Fehér Viktor (dob).