Könyvfesztivál - Tizenöt újdonsággal jelentkezik a Scolar Kiadó

A Scolar Kiadónak az idei könyvfesztiválra megjelenő újdonságai közül Babiczky Tibor szerkesztő az MTI-nek kiemelte Tisza Kata Akik nem sírnak rendesen című kötetét, amelyet a szerző tíz év kihagyás után publikált.



"Tisza Kata másfajta személyiségként tért vissza az irodalomba. Ez alatt az idő alatt gyerekei születtek és elvégezte a pszichológia szakot, jelenleg a doktori fokozatán dolgozik" - hangsúlyozta a szerkesztő.

Tisza Kata új kötete pszichológiailag megalapozott prózai műveket vonultat fel, és kendőzetlenül mutatja meg az emberi kapcsolatok mögött húzódó fullasztó valóságokat. Három szereplője van a történeteknek: egy férfi, egy nő és egy terapeuta, akik olyan emberi határhelyzetekben tűnnek fel, mint a gyerekszületés, válás, gyász, házasságkötés, megcsalás és csalódás, de egyazon élethelyzetet több életkorban is megmutat a szerző - mutatott rá Babiczky Tibor.



Felhívta a figyelmet Erlend Loe norvég szerző Doppler hazatér című könyvére, a Doppler-trilógiának a befejező darabjára, amely önmagában is élvezetes olvasmány.

A könnyed stílusban, abszurd humorral megírt történet a modern nyugati társadalom legfontosabb problémáit feszegeti. A menedzser típusú főhős az első részben kivonul az erdőbe és egy rénszarvas lesz a barátja, a második kötet a vándorlásairól szól, míg a harmadik részben a főhős megpróbál visszatérni a családjához, megpróbál újra beilleszkedni a társadalomba, amely nem megy tanulságok nélkül.



Babiczky Tibor kiemelte még a kiadó Scolar Live elnevezésű, új kortárs magyar irodalmi sorozatát, amely két prózakötettel és egy verseskötettel indul.



Herczeg Szonja Kis üdítő, kis krumpli című prózakötetében szereplő rövid jelenetek szociológiai szempontból mutatják be az átlagos magyar sorsokat humorral és tragikummal ötvözve.

Haklik Norbert - akinek tíz évvel ezelőtt jelent meg a Big Székely Só című könyve - novelláskötete a Tom Hanks a vizek felett címet kapta.

A sorozat harmadik kötete a pályakezdő Ferencz Mónika Hátam mögött dél című verseskönyve.



Maros András Befutunk című regénye a kislányoknak szervezett szépségversenyek világába kalauzolja az olvasókat sok humorral.

Egykötetes díszkiadásban lát napvilágot a Temesi Ferenc fő művének tartott Por című szótárregény, illetve a fesztiválra jelenik meg Száraz Miklós György Álomvadász című kisregénye, valamint Daniel Banulescu román szerző A sátán a szívedre vadászik című regénye, amely a Ceausescu-korszak valós történelmi eseményekkel tűzdelt groteszk, szatirikus, fekete humorral átitatott ábrázolása és kritikája.



Elmondta, hogy az olvasók a fesztivál ideje alatt személyesen is találkozhatnak Erlend Loe norvég szerző mellett Daniel Banulescuval is. Banulescu könyvbemutatója vasárnap délután, Erlend Loe könyvbemutatója szombat délután lesz a Millenárison.



A kiadó kínálatát gazdagítja Hakon Ovreas Barni, a szuperhős című gyerekkönyve is, amely a gyász feldolgozásáról szól.