Korai házassággal óvják meg tinédzser lányaik becsületét

A háború elől Jordániába menekült szíriaiak körében egyre jellemzőbb, hogy korán férjhez adják a tinédzser lányokat, hogy így enyhítsék a nehéz körülmények között tengődő családok anyagi terheit - derült ki egy új tanulmányból, amelyet az AP hírügynökség ismertetett hétfőn.



A jordániai népszámlálás adatai szerint az országban 2015-ben házasságot kötő szíriai nők jelentős része, csaknem 44 százaléka 13 és 17 év közötti kiskorú lány volt, míg 2010-ben ez az arány még 33 százalék volt.



A családok a lányok kiházasításával próbálják enyhíteni anyagi terheiket, illetve arra is hivatkoznak, hogy így óvják meg lányaik "becsületét", amelyet a szülőföldjük kényszerű elhagyása miatt sokkal sebezhetőbbnek éreznek.



A fiatal szíriai menyasszonyok általában szintén szíriai származású férfiakkal vagy fiúkkal kötnek házasságot, akik náluk épp csak pár évvel idősebbek, és akiknek legtöbbször nincs stabil munkahelyük.



Jordániai és ENSZ-tisztségviselők arra figyelmeztetnek, hogy ez a gyakorlat káros hatással lehet a Jordániában élő menekültekre és a túlterhelt befogadó országra is, hiszen állandósítják a szegénységet, mivel a korán férjhez adott lányok jellemzően kiesnek az oktatási rendszerből, és várhatóan több gyereket szülnek, mint azok, akik felnőttként kötnek házasságot.



A 2015 novemberében megtartott népszámlálás szerint Jordániában 9,5 millió ember él, köztük 2,9 millió nem jordániai, s azon belül 1,26 millió szíriai. Bár Szíria bizonyos részein a háború előtt is bevett gyakorlat volt a tinédzser lányok férjhez adása, az adatok azt mutatják, hogy a Jordániában élő szíriaiak körében ez a gyakorlat elterjedtebb, mint otthon.