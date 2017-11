Korhatáros szerelem szombat esténként a TV2-n

December 2-án indul a TV2 Csoport új, heti fikciós sorozata, a Korhatáros szerelem. A 13 részes romantikus vígjátéksorozatot szombat esténként láthatják a nézők.Hogy mi történik ha egy háromgyermekes anyuka (Kovács Patrícia) és a 15 évvel fiatalabb pultos fiú (Kovács Tamás) véletlen találkozásából szerelem szövődik? A mindkét fél számára szokatlan és megmagyarázhatatlan vonzódás izgalmas kapcsolatot eredményez, amit fel is vállalnak. Nemcsak a kiskamaszok előtt, de a barátok, a rokonok, még az exanyós előtt is.A romantikus vígjátéksorozatban olyan népszerű színészek szerepelnek, mint Kovács Patrícia, Kovács Tamás, Bánsági Ildikó, Ónodi Eszter, Dobó Kata, Kamarás Iván, Fenyő Iván.Kovács Patrícia a karakteréről azt mondta:– Egy szimpatikus, vagány, szerethető nő, akinek minden olyan tépelődése megvan, ami ma egy egyedülálló, negyvenéves nőnek lehet a gyerekeivel, a volt férjével, az anyósával. Eszter az életkörülményeiből adódóan olyan helyzeteket jelenít meg, ami másokat is foglalkoztathat, a valóságban is megtörténhet. Nem egy szélsőséges karakter: mivel a forgatókönyv és a rendezői koncepció is akarta, hogy hasonlítson rám, hogy a lehető legkomfortosabban érezzem magam ebben a szerepben.A sorozatot a TV2 Csoport megbízásából az IKO Műsorgyártó Magyarország a ContentLab Factoryval együttműködésben készíti.– A Korhatáros szerelem stratégiailag az egyik legfontosabb projektünk 2017-ben. Nagyon örülünk, hogy a ContentLabbal együttműködve részesei lehetünk ennek a pillanatnak, amikor a TV2-n elindul egy új, heti fikciós sorozat. Bízunk a sorozat sikerében és büszkék vagyunk rá, hogy ilyen profi alkotócsapattal és neves színészgárdával dolgozhattunk együtt. Szerintem a Korhatáros szerelem az elmúlt évek legszórakoztatóbb, legszínvonalasabb sorozata lesz Magyarországon – mondta Wisinger János, az IKO Műsorgyártó produkciós igazgatója.Hámori Barbara, a sorozat showrunnere úgy fogalmazott: a Korhatáros szerelem egy klasszikus Rómeó és Júlia történet, csak itt nem a Capulet és Montague család, hanem a társadalmi előítéletek miatt próbálják a barátok, családtagok szétválasztani a szerelmeseket. Akiknek nincs más bűnük csak az, hogy nem a megszokott séma szerint választanak maguknak szerelmet, és magasról tesznek mindenkire, aki azt vallja: "az a jó, ha a férfi idősebb és tapasztaltabb, és a nő fiatalabb és segítségre szorul".– A Korhatáros szerelem egy új-zélandi széria, a Step Dave alapján, az ország vezető színészeivel, kiváló forgatókönyvekkel, profi alkotógárdával és háttércsapattal készült. Reméljük, hogy a nèzők tetszését is hamar elnyeri a TV2 vadonatúj vígjátéksorozata – mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.