Korhatáros szerelem: sztárszereposztással indul a TV2 új fikciós sorozata - videó

Ősszel sosem látott mennyiségű saját gyártású tartalommal készül a TV2 Csoport, a műfajok tekintetében is számos újdonságot láthatnak a nézők. Helyet kapott a kínálatban fikciós sorozat is: hamarosan sztárszereposztással indul a Korhatáros szerelem.December elején láthatja a közönség a TV2 új sorozatát, a Korhatáros szerelmet. A romantikus vígjáték-sorozatban olyan népszerű színészek szerepelnek, mint Kovács Patrícia, Kovács Tamás, Bánsági Ildikó, Ónodi Eszter, Dobó Kata, Kamarás Iván, Fenyő Iván.- Régóta terveztük a TV2-n fikciós sorozat indítását, és azt hiszem, hogy megérte várni. Az ország vezető színészeivel, kiváló forgatókönyvvel, profi alkotógárdával és háttércsapattal készült el a Korhatáros szerelem, amire nagyon büszkék vagyunk – mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.A 13 részes romantikus komédia Budapesten játszódik, ahol felelőtlen huszonévesek és felelősnek tűnő negyvenesek szerelmi kalandjait és párkapcsolati botladozásait követhetjük nyomon. A háromgyermekes anyuka (Kovács Patrícia) és a vagány pultos fiú (Kovács Tamás) véletlen találkozása nem várt fordulatot tartogat, hiszen a mindkét fél számára szokatlan és megmagyarázhatatlan vonzódás egy nem mindennapi, izgalmas kapcsolatot eredményez, amit fel is vállalnak. Nem csak a kiskamaszok előtt, de a barátok, a rokonok, még az exanyós előtt is.A Korhatáros szerelem a Step Dave című új-zélandi széria alapján készült, de a magyar sajátosságokat figyelembe véve a hazai közönség ízlésére formálták az alkotók.A sorozatot a TV2 Csoport megbízásából az IKO Műsorgyártó a ContentLab Factoryval együttműködésben készíti. Az IKO és a ContentLab alkotói a magyar műsorgyártásban már számos sikerrel büszkélkedhetnek, ezért a TV2 Csoport egy tapasztalt szakembergárdára bízta a sorozat elkészítését Hámori Barbara showrunner, Árva László kreatív producer és Rohonyi Gábor vezető rendező irányításával.