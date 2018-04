Kórházba került Házibuli Attila: Úgy éreztem, kiugrik a szívem

Drámai pillanatokat él át Tilinger Attila, miután szívritmuszavar, konkrétan pitvarfibrilláció lépett fel nála, amely hosszú órákig nem enyhült - írja a borsonline.hu Az énekes hónapokkal ezelőtt az egészséges életmódot választotta: leszokott a dohányzásról, nem iszik alkoholt, valamint koffeintartalmú italokat, áttért a paleo étrendre és hetente háromszor tizenöt kilométert fut. Épp a futás szervezetére gyakorolt hatásának ellenőrzése miatt szerzett be egy saját EKG-készüléket, ami azon az ominózus napon jelezte a bajt.– Április 9-én tört rám az első roham, az EKG szerint azonnal orvosi ellátásra lett volna szükségem. Tíz perc elteltével elmúltak a panaszaim, így az egészet a fáradtságnak tudtam be – kezdte kálváriája ismertetését Attila. – Az elmúlt két-három hónapban rendkívül sokat dolgoztam, öt ember munkáját végeztem. Előfordult, hogy hajnali négy órakor még, reggel kilenc órakor már a számítógép előtt dolgoztam.Az énekes élete pár napra visszatért a normális kerékvágásba, így gőzerővel készítette Házibuli Attilával című műsorát is, de hamarosan újabb, még ijesztőbb rosszullét tört rá.– Azt éreztem, mintha a szívem ki akarna ugrani a helyéről, és összevissza kalapálna. Egy óra múlva sem enyhültek a tünetek, kórház lett a vége. Azonnal vért vettek és egy olyan gépre kötöttek, ami minden értékemet figyelte – mesélte az énekes, aki igazán azért rémült meg, mert tünetei 48 órán keresztül fennálltak.Az orvosok teljes körű kivizsgálást indítványoztak, és kiderült, a pitvarfibrilláció időnként kamrai extrákkal is társul, a kiváltó okok azonban rejtve maradtak. A szakemberek szigorú szabályokat hoztak, amelyekkel Attila élete fenekestül felfordult.– Minden stresszt ki kell zárni az életemből, sokat kell pihennem, gyógyszereket szednem. Egy hónap múlva lesz egy kontrollvizsgálatom, akkor kiderül, javult-e az állapotom, és talán az is, mi okozza a bajt. Nem vagyok életveszélyben, de vigyáznom kell magamra. Most nincs munka, sport, stressz, korán fekszem, mindig kialszom magam és szedem a gyógyszereket – vallotta be Tilinger. – Megijedtem, de már jól vagyok, és tanultam a leckéből.