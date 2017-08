Kortalan sztárok és kedvenc whiskyjük

Humphrey Bogart

: Hollywood fénykorának ikonikus alakja, a több mint 80 filmet jegyző Humphrey Bogart a scotch egyik legelegánsabb "reklámarca". A Casablanca és az Afrika királynője hősét a legendák szerint a skót nedű mentette meg az egész stábot kínzó vérhastól, mivel a folyami gőzös kapitányát alakító Bogart a szennyezett víz helyett whiskyvel csillapította szomját.

Winston Churchill

: A brit miniszterelnök alakjának elválaszthatatlan kellékei lettek a parázsló szivar és a whiskyvel töltött üvegpohár. Háború vagy válsághelyzet ide vagy oda, Sir Winston Churchill minden helyzetben ragaszkodott kiadós reggelijéhez és a nap indításához szükséges szódás scotch-hoz. Bogarthoz hasonlóan ő is egészségügyi okokból lett a whisky elkötelezett híve: indiai és dél-afrikai szolgálata alatt kénytelen volt az ihatatlan vizet alkohollal fertőtleníteni, így "kitartó szorgalommal megtanulta szeretni".

Vilmos és Katalin

: A skót grófi címmel is rendelkező hercegi pár kötelességének tartja a birodalom legzamatosabb portékáinak személyes ellenőrzését. A gasztronómiai kalandokra nyitott trónörökösök néhány éve az elsőszámú skót whisky, a The Famous Grouse felújított lepárlóüzemének megnyitásán is részt vettek. Az illusztris látogatók a bárban a malátapárlat több változatát is megízlelték. A kóstolás során a gourmet hercegné kitartóbbnak bizonyult Vilmosnál, aki túl erősnek tartotta a "folyékony ebédet".

Sir Sean Connery

: Az örök James Bond, Skócia egyik legismertebb szülötte híres a hazai ízek iránti hűségéről. Bár a királynő legjobb titkosügynöke nem a whiskyt részesítette előnyben, Connery szinte egy lépést sem tesz meg egy üveg scotch nélkül. Kis túlzással a Hegylakó sikere is a skót gyomorerősítőnek köszönhető: egy anekdota szerint a kis költségvetésű film forgatására igyekvő stáb megnyugtatása végett a színészlegenda a repülőn előkapta egy barátjától kapott házi whiskyjét, és az aggodalmaskodó rendezőnek nyújtotta: "Gyerünk, cimbora, ebbe kortyolj bele!" A házi nedűből - bár hivatalosan tilos volt az alkoholfogyasztás munka közben - állítólag a honfitársaiból álló statisztériának és Christopher Lambertnek is jutott, a jó kedélyű forgatásnak pedig meglett a gyümölcse.

Johnny Depp

: Az "élet vizére" cserélte a rumot minden idők legszórakoztatóbb kalóza is. Johnny Depp, a skót párlatok híve jövőbeli terveit illetően sem hazudtolta meg önmagát. Egy interjúban elárulta, ha rajta múlik, rajongói és barátai a temetésén sem fognak unatkozni. Tervei szerint hamvait egy whiskys hordó tartalmában kívánja nyugalomra helyezni, a gyászoló tömeg pedig a különös ízesítésű nedű cseppjeiben kereshetne vigasztalást.