˝Kötelező˝ olvasmányt adna a New York-iaknak a polgármesterük

"Kötelező" olvasmányt adna New York lakóinak a metropolisz polgármestere: az Egy könyv, egy New York elnevezésű olvasásnépszerűsítő akcióban a lakosok dönthetik el, hogy melyik legyen az a könyv, amelyet elolvasnak és azután közösen megvitatnak.



A New York-iak február folyamán az interneten és a metróállomásokon választhatnak öt ajánlott műből. Március 1-től három hónapot kapnak elolvasására, hogy azután együtt beszéljék meg azt nyilvános rendezvényeken és más kísérőeseményeken a metropolisznak mind az öt városrészében. Bill de Blasio főpolgármester azt szeretné, ha a 8,5 millió New York-i közül minél többen olvasnák el a könyvet, amely majd a legtöbb szavazatot kapja.



Egy hasonló akció 2002-ben elbukott, mert a szervezők nem tudtak megegyezni az olvasásra ajánlott műről. Más amerikai városok, köztük Chicago és Seattle, már sikerrel végrehajtottak hasonló, egy város, egy könyv típusú olvasásnépszerűsítő akciókat.



A New York-iak Betty Smith A Tree Grows in Brooklyn című 1943-as sikerregénye, Chimamanda Ngozi Adichie nigériai írónő Americanah című műve, Junot Díaz Oscar Wao rövid, de csodálatos élete című könyve, Ta-Nehisi Coates Between the World and Me című regénye, valamint Paul Peatty The Sellout című Man Booker-díjas szatírája közül választhatnak.