Kovács András Péter: rengeteg problémánk csak vihar a biliben - interjú

Kovács András Péter Vihar a biliben

Comedy Club, Comedy Central, péntek, 21.00

– Rengeteget. Úgy a saját életemben, mint össztársadalmilag nagyon sok olyan szituáció van, amire sokkal érdemesebb lenne legyinteni, semmint beleállni a konfliktusokba vagy érzelmi póthelyzetekbe. Kezdve a közlekedéssel – épp most álltam egy derekas dugóban –, egy tíz percet szentelek arra az esten, hogy az egészen apró hétköznapi gyűlöletnek miként tudunk ellenállni, hogyan lehet kilépni az ördögi körből, amiben mindenki szerint a másik hozzátartozója a hibás. De beszélek például a homofóbiáról, antiszemitizmusról, rasszizmusról is – a saját tapasztalataimon keresztül jutok el az általánosabb feltételezésekig.– Ahogy telik az idő, nekem is egyre inkább nevelni kell rá magam, de kellő önfegyelemmel és következetességgel nagyon könnyű ezeken túllendülni. Egyszerűen az az én életem, az én napom, a jókedvem, és nem hagyhatom, hogy azt más elrontsa.– Nem is annyira a magyar, hanem inkább az egyetemes attitűdökre megyek rá. Nagyon tipikus hozzáállás például az, amit a pszichológia úgy hív, hogy megfeleltetési torzítás. Azaz, ha valaki más csinál valami rosszat, akkor biztos azért teszi, mert ő egy utolsó gonosztevő, ha pedig én csinálom ugyanazt, akkor a körülmények áldozata vagyok, és azonnal felmentem magam, a másikra pedig rögtön rásütöm, hogy micsoda aljas ember. Ez talán a leggyakoribb.– Sokat épült. Az új estemnek is most volt a premierje, de ez közel sem jelenti azt, hogy már készen van, ahogy ez az előadás sem volt kész, amikor bemutattam. Azóta csiszolódott, tömörödött, vagy éppen hozzákapcsoltam egy-egy részt, ez egy folyamatosan lélegző, alakuló történet.– Azt nem szabad. Senki sem lehet próféta a saját hazájában. Ráadásul a feleségemnél flegmább közönség nem létezik – annak ellenére, hogy színpadon ő is szeret engem nézni. De otthon aztán mondhatom a poénokat…– Az Életed filmje címet kapta. Az egész emberi életet és annak legkínosabb szakaszait, pillanatait veszem sorba a születéstől a kamaszkoron, a felnőttléten át az öregkorig, egészen a halálig. Nagy vállalás, de a premier azt mutatta, hogy működik. Egészen rendhagyó módon, a Dumaszínház történetében először nem slusszpoénnal van vége az estnek, hanem finom pityergéssel, de ennek ellenére nagyon szeretik a nézők.– Pontosan egybeesett a kettő. Az egész estet is ez ihlette: az embernek így az életútja felén – ha bízhatok ebben, hogy ez még csak a fele nekem – egyszerre vannak még emlékei a fiatalságáról és már sejtései az öregkorról. Ha nem is kapuzárási pánikkal küzdök, de van egy-két rendberaknivalóm az életemben, biztos, hogy ki kell mondanom dolgokat, és ezekből a gondolatokból született az új est.– Most már csak arról van szó, hogy nem szabad elrontani. Nyitott vagyok minden újra, de ami idáig megvan nekem, azzal is éppolyan elégedett vagyok. Ha ennyi vagyonom és ennyi barátom, ennyi ismerősöm marad, akiket szeretek, és akik engem szeretnek, nekem már akkor is sikerült az élet.– Nekem abszolút könnyű volt, mert szerencsémre a nagybátyám támogatott, már tizen-egynéhány évesen megkaptam a régebbi IBM-számítógépeit, ahogy modernebbet vett. Így én már az elején bekapcsolódhattam ebbe a folyamatba, és most is tanulok újdonságokat. Legutóbb például drónpilóta lettem. Van egy kis drónom, amivel kamerázok és röpködök, nagyon élvezem. Az igazán nehéz számomra az, hogy a gyermekeimet úgy vezessem be ebbe a világba, hogy ne lássa kárát a kis lelkük. Mi már jóval nagyobbak voltunk, amikor ez az egész ránk szakadt, de ők már egészen kiskorukban áhítoznak mindenféle kütyükre. Nálam most az okozza a fejtörést, hogy kellő egyensúlyt tartsak náluk a digitális és az analóg világ között, és inkább az utóbbi javára billentve a mérleget.– Megismertem egy-két gyerekcsatornát. Illetve azt megtanultam, hogy nem árt kikapcsolni a YouTube-on a következő videó automatikus lejátszását, ha ott ülnek a gép előtt…