Kovács Áronnal készült a Nemzet Szépe reklámfilmje - videó

Elkészült az idei Nemzet Szépe első reklámfilmje. A szervezők elképzelését Kovács Áron televíziós műsorvezető segített megvalósítani, a szereplők között pedig fellelhető a szépségverseny két korábbi királynője, dr. Özer Nóra és Kis Gabriella is. A helyszín a csodálatos gödöllői Grassalkovich-kastély volt.Akár a királyi család tagja is lehetne a Miss Nation győztese, ezt sugallja a szépségverseny csapata által megalkotott 26 másodperces promóvideó. A kisfilmben dr. Özer Nóra elegánsan, hivalkodás nélkül sétál be egy kávézóba, ahol a pincérek azt hiszik, nemesi vér folyik az ereiben.Kovács Áron elmondta, a fekete-fehér, letisztult, aranyporos kiegészítőktől mentes klippel szerették volna visszaadni a Nemzet Szépe hitvallását, ami a természetességen alapul.– A szervezők azt szerették volna, ha Miss Nation úgy jelenik meg a kávézóban, mint egy előkelőség, mire az egyik pincér félrelöki a társát, hogy ő szolgálhassa ki. A forgatás nagyon jó hangulatú volt, igaz, én csak segítettem az álom megvalósításában. A lányok nagyon aranyosak és cukik voltak, a szépségkirálynős sztereotípiákból semmi nem köszönt vissza, egész nap huszárosan állták a sarat – mesélte Kovács Áron.Dr. Özer Nóra, a Miss Nation Hungary első koronázott királynője a klip főszereplője. Mint fogalmazott, bár a forgatás csak egy napos volt, így is ráébredt, milyen nehéz a dolga a színészeknek.– Fizikálisan is fárasztó munkáról van szó, hiszen egy-egy jelenetet sokszor kell felvenni. Mindenesetre megérte, a szpot szuper lett. Különösebben nem is kell megmagyarázni, mert erős a mondanivalója – nyilatkozott a szépség.Arról beszélt, a klipet nemcsak Magyarországon, hanem a franchise-ban résztvevő 19 másik országban is használhatják majd a tulajdonosok.– Itthon is ezzel hirdetjük a versenyt, de külföldön is szabadon használhatják majd a szervezők például a közösségi médiában. Továbbra is az a célunk, hogy a jelentkező lányok megfeleljenek a természetesség kritériumainak, plasztikai műtéttel, tetoválással és piercinggel nem is lehet indulni. Igaz, ez egyre nehezebb feltétel, mert a mai világban már a 20-22 éves lányok is testmódosításokon esnek át. Mi ezt szeretnénk megállítani.Dr. Özer Nóra – aki a Nemzet Szépe világverseny nagyköveteként mind a 19 országban felügyelőként lesz jelen – kiemelte, május 1-ig várják idén a lányok jelentkezését. Ezt követően május 5-én tartják meg az előválogatót, majd június 3-án rendezik meg a versenyt.