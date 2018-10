Kovács Lázár és Kaszás Géza a LiChi TV-n tér vissza

Népszerű ételek, gyorsan elkészíthető finomságok, konyhai trükkök, érdekességek és vidám hangulat. Így lehetne összefoglalni a LiChi TV legújabb, október 22-én induló műsorát, melyben egy legendás páros, Kovács Lázár és Kaszás Géza tér vissza a konyhába.Lázár és Géza - A retro konyhasó néven indul a LiChi TV legújabb saját gyártású műsora. A két házigazda, Kovács Lázár és Kaszás Géza október 22-től minden hétköznap 21 órától várja a nézőket, hogy egyszerű, praktikus ötleteket adjanak népszerű ételek elkészítéséhez, újra-gondolásához.– Elég sok évet kihagytunk, ami a közös munkát illeti, de úgy álltunk a kamerák elé, mintha sosem lett volna szünet. Gézával a barátságunk mit sem változott, a hangulat a régi, az biztos, hogy unatkozni nem fognak a nézők. Egyszerű, praktikus ötletekkel, a mai életritmusra szabva, gyorsan elkészíthető ételekkel készültünk, amelyeket mindenki szeret. Nem titok, hogy nem Michelin csillagos kreálmányok születnek majd, hanem olyan fogások, amit otthon bárki el tud készíteni, és nem is terheli nagyon a családi kasszát – árulta el Kovács Lázár, aki mellett Kaszás Géza mondhatni élő lexikonként gondoskodik arról, hogy a nézőket kiképezze az alapanyagok kapcsán.– Nem tudom visszafogni magam, mi tagadás. Ezúttal is sok érdekességgel készülök, de természetesen azért nem ezen lesz a hangsúly, hanem azokon a finomságokon, amit Lázár hoz. Nagyon jó a csapat, vidám hangulatban telnek a forgatások. A jókedv remélem, a nézőkre is átragad majd. Persze a poénok mellett igyekszünk minél több hasznos információt, tanácsot beleszorítani egy-egy adásba, hogy a nézők minél finomabb ételeket készíthessenek – mesélte Kaszás Géza, aki a műsorban a reform táplálkozást is igyekszik népszerűsíteni.