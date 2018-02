Kovács Tamás: ha nincs rajtam az övem, meztelennek érzem magam

Kovács Tamás és Nagy Zsolt – színészek, akiknek minden mozdulatát nők ezrei figyelik, hiszen nemcsak kitűnően játszanak, de rendkívül sármosak is. Egyedi stílusuk kialakulásához azonban hosszú út vezetett, de mára már olyannyira elsajátították a divatfogásokat, hogy az InStyle magazin a legstílusosabb férfi kategóriában jelölte őket. Az első lépésekről, divatbakikról és kedvenc ruhadarabjaikról meséltek a Style Award jelöltjei.Kovács Tamás, a pimaszul jóképű színész nemrég a televízió képernyőin babonázta meg rajongóit. A fiatal művész bár odafigyel a divatra, a kényelem is nagyon fontos szerepet játszik öltözködésében. Hidrogén szőke hajon és focimezeken át vezetett az út a mostani stílusáig.

– Már egészen korán elkezdtem felfedezni, hogy mi állhat jól nekem, kölyökként a bátyámmal egymás haját szőkítettük ki szórakozásból. Tinédzserként sem domináltak még a divatos ruhadarabok, inkább sportos voltam, imádtam a focit, így sok focis szerelést viseltem – kezdte nevetve a színész, aki divatbakijairól és a szívéhez legközelebb álló ruhadarabról is mesélt: – Nagy divatbakiról nincs emlékem, de többször is előfordult, hogy az alkalomhoz képest alul- vagy túlöltözött voltam. Nem voltak kellemes élmények, de jó ha az ember tapasztal ilyet is. Ma már igyekszem odafigyelni az öltözködésemre, van egy kockás ingem, amitől sosem válnék meg, hiszen egy számomra nagyon kedves embertől kaptam, a szívemhez nőtt – mondta el titokzatosan Kovács Tamás, aki inge mellett öveihez ragaszkodik a legjobban: „Ha nincs rajtam az övem, meztelennek érzem magam.Sokan lázadó és különc stílusáról ismerik Nagy Zsolt színészt, aki korábban elsősorban a kényelemre helyezte a hangsúlyt, de eljött életébe az a személy, aki megváltoztatta a divathoz való hozzáállását: azóta egészen új oldalát mutatja meg környezetének és rajongóinak.

– 2014-ben ismertem meg jelenlegi páromat, Katát, aki egészen új irányt hozott az öltözködésembe. Valószínű, hogy korábban is bontogattam volna már a szárnyaimat, de nem volt meg a bátorságom hozzá, kellett egy lökés, amit tőle kaptam meg. Azóta nagyon odafigyelek, hogy mit viselek, igyekszem variálni a ruhadarabokat, főként a ’80-as évek és a punk irányzatokból inspirálódom. Erősen maszkulin stílust képviselek, bár a kedvenc kiegészítőm mégis egy uniszex, szegecsekkel kirakott öv – mondta el a színész, aki szerint minden férfinak szüksége lenne legalább egy csizmára, hiszen feldobja a hétköznapi viseletet és egy határozottabb, egyedibb járást kölcsönöz viselőjének.