Közel 800 ezren drukkoltak Pápai Jocinak a Dunán

Sűrű nap volt a szombati a Dunán: 20.30-kor kezdődött az Elővízió, ezt 462 ezer ember kísérte figyelemmel, majd 21 órától élőben szurkolhattunk a Kijevben helytálló Pápai Jociért. A 3 óra 45 perces élő műsort 788 ezer fő választotta, és közel 2 millióan kapcsoltak hosszabb-rövidebb ideig az adásra. Szintén szombaton jelentkezett Borbás Marcsi műsora, a Gasztroangyal is, ahol a háziasszony legfrissebb kalandjait 338 ezer néző követte, és szintén ezen a napon egy sorozatpremier is a képernyők elé szögezte a nézőket: a nagysikerű Egynyári Kaland második évadának első része 239 ezer nézőt vonzott. A 19.30-as Híradóra a Dunán 184 ezer ember, az ugyanekkor kezdődő Híradóra az M1-en 151 ezer fő kapcsolt.



A foci mellett a technikai sportok uralták az M4 Sport szombati műsorát: a 13.57-kot kezdődő Spanyol Nagydíj időmérőjét 273 ezren nézték, majd 17.57-től kezdődően az OTP Bank Liga (FTC – DVSC) újabb fordulóját 190 ezren, majd a második meccset (Újpest – VIDEOTON) 161 ezren. A WTCC – Túrautó Bajnokságot pedig 149 ezer fő választotta.



Pénteken a Virtuózok a kicsik döntőjével csempészte a magaskultúrát az otthonainkba, a legkisebbekért 230 ezren izgultak. 19.40-től 96 ezren voltak kíváncsiak a női kézilabda mérkőzésre (Győri Audi ETO KC – Dunaújvárosi Kohász KA) az M4 Sporton, de a pont délben kezdődő U17-es Európa Bajnoskág meccsén is izgultak a magyar fiúkért 85 ezren. Pénteken az M5 is megnyerte az ismeretterjesztő csatornák közötti versenyt: a 20 órától kezdődő Schönbrunn – a szépség forrása 29 ezer, míg az azt követő Szegénylegények 35 ezer nézőt vonzottak.



Vasárnap mindent vitt az F1 és a Túraautó Bajnokság: a Spanyol Nagydíj izgalmait 559 ezren követték, de a megelőző stúdióbeszélgetésre is kíváncsi volt 292 ezer ember, ahogyan az értékelésre is, ez utóbbi nézettsége 262 ezer fő. Szintén vasárnap jelentkezett a Hungaroringről közvetített WTCC – Túraautó Bajnokság, annak futamát 150 ezren, míg a stúdióbeszélgetését 173 ezren látták.