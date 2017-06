Közel félmillióért válna meg valaki a Népszabadság utolsó lapszámától

Akkor is érdemes lehet a Vaterát böngészni, ha valaki nem vásárolni szeretne. Egészen meglepő holmikra lehet bukkanni, amit pedig a kérdezők tudnak produkálni, arra a Showder Klubos fiúk is csak elismeréssel csettinthetnek.Korábban a BKV villamosainak árverésénél szabadult el a vaterázók fantáziája, most pedig ez a "sajtótörténeti ereklye" mozdított meg néhány komoly szándékkal nézelődő szerencsevadászt.És hogy miért kerül ennyibe? Nem is kell kérdezni, az eladó egyértelműen megfogalmazta a hirdetésében

FONTOS!!! Az árból (LEFELÉ) nem engedek!Egyszerűen ennyire tartom és kész!