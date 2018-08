Közeleg az 5. Magyar Népdal Napja

Martonvásáron hisznek a magyar népdal erejében, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy szeptemberben immár ötödik alkalommal rendezik meg a Magyar Népdal Napját.A martonvásári Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ, a Martonvásári Kulturális Egyesület, a Fonó, Martonvásár Város Önkormányzata és Kunos Tamás művészeti vezető, Kossuth-díjas népzenész szervezésében a Magyar Népdal Napja a térség legnagyobb népzenei fesztiváljává, mára országos hírű, több generációra is hatni képes családbarát eseménnyé vált, amely az idei jubileumi évben különösen gazdag és sokszínűvárja a Martonvásárra érkezőket.A gyerekprogramok, a kézműves vásár, az utcazenei és utcaszínházi látványosságok, az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Hungarikum Udvar és a nagyszínpadi koncertek mellett emlékezetesnek ígérkező gasztronómia újdonságokkal, népzenés kortárs divatbemutatóval, élő rádiós kívánságműsorral és egy 500 fős gyerekkórus felemelő koncertjével is készülnek a szervezők.A szombati program a Kolompos együttes táncos-zenés mulatságával indul, majd fellép a Tükrös zenekar és ismét visszatér Martonvásárra a Nógrád megyei Dűvő.Szombat délután Erdélyből, a Kis-Küküllő völgyéből az élő magyar népzene egyik legismertebb tolmácsolója, a Szászcsávási Zenekar lép fel, majd Palya Bea, a magyar népzene egyik legsokoldalúbb nemzetközi hírű alkotója, és a debreceni Pendely Énekegyüttes is a fesztivál vendége lesz.Az esti tűzijáték előtt a komoly- és népzenét egyaránt magas szinten művelő Lakatos Róbert vezetésével a Fonogram-díjas Rendhagyó Prímástalálkozó ezúttal Berecz András és Harcsa Veronika közreműködésével egy különleges műsorral áll színpadra.Ahogy a kultúra, úgy a magyar népdal sem áll meg Magyarország határainál. Igaz ez akkor is, amikor a Kárpát-medencében élő magyarságra gondolunk, és akkor is, amikor a szomszédos országok kultúrájának összefonódásairól, közös kulturális örökségünkről és kelet-közép európai kulturális identitásunkról beszélünk.Az idei fesztivál vasárnapi napján ezúttal a V4 országok: a cseh, a szlovák, a lengyel és a magyar kultúra közös örökségének bemutatására is vállalkozik.Szeptember 16-án, a Vasárnapi VendégVáró Vigasság programjában a Kolibri Színház a közismert cseh mesejáték, Moha és Páfrány történetével várja a legkisebbeket.Délidőben Szőke András és Badár Sándor, a stand-up comedy ismert párosa készül egy különleges Kolbász-párbajra, ahol a lengyel kiełbasa, a szlovák klobása, a cseh utopenec és a magyar kolbász kóstolással kísért nemzetközi gasztro-showja várja a közönséget.Ott lesz az egyik legnépszerűbb szlovák népzenei formáció, Michal Noga és zenekara, majd a világhírű cseh-morva énekesnő és hegedűművész, Iva Bittová koncertjére kerül sor. A fesztivált a Magyar Állami Népi Együttes „Megidézett Kárpátok" című látványos előadása zárja.