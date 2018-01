Akármilyen feladatot kap, mindig tanul magáról valami újat - ezért is élvezi a szereplést a Sztárban sztár + 1 kicsi show-műsorban Kozma Orsi. Négyéves ikerlányai, Anna és Sára is nagy rajongója az ország házibulijának - és anyukájuk duettpartnerének. Családról, új albumáról, hétköznapokról is kérdeztük az énekesnőt.